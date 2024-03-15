Более 800 групп для занятий живописью открыто для москвичей старшего возраста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках проекта "Московское долголетие" для жителей столицы старшего поколения открыто свыше 800 групп для занятий живописью и графикой. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Занятия проводят профессиональные художники, которые помогают освоить разные изобразительные приемы и техники, работать с пропорциями и композицией, светом и тенью, а также развивать эстетический вкус.

На этих уроках москвичи старшего поколения в облегченной форме проходят программу курса академической живописи, учатся показывать объем и работать с цветом, рассказала искусствовед, преподаватель Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова Анна Акилова.

"Это очень развивает цветовосприятие даже у пожилых людей и помогает увидеть прекрасное в том, что раньше казалось обыденным. После академической базы мы переходим к элементу художественной вариативности – выполняем стилизованный и декоративный натюрморт, пишем портреты", – добавила она.

По словам эксперта, главной задачей слушателей является поиск собственного стиля и направления в искусстве. Специалисты подбирают технику и выстраивают дальнейшую работу именно под сильные стороны каждого ученика, сообщила Акилова.

Вместе с тем искусствовед заметила, что представителям старшего поколения легче научиться рисовать, чем студентам помладше, поскольку живопись в том числе является формой анализа. Так, результат будет зависеть от того, насколько хорошо была изучена натура, а у учеников "серебряного" возраста, в отличие от молодых людей, есть более развитые аналитические навыки и жизненный опыт.

На сегодняшний день занятия по рисованию в проекте "Московское долголетие" посещают более 16 тысяч человек, причем многие из них взяли в руки кисти только в зрелом возрасте.

Присоединиться к урокам могут все желающие горожане старшего возраста. Выбрать понравившуюся группу и сразу записаться в нее можно на портале mos.ru, в офисах госуслуг "Мои документы" либо при обращении в любой из центров московского долголетия.

Ранее сообщалось, что в проекте "Московское долголетие" открыто свыше тысячи групп иностранных языков. Уже более 25,7 тысячи москвичей старшего поколения изучают английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий, арабский.

До этого стало известно, что для участников проекта "Московское долголетие" открыли свыше 250 групп по направлению "Красота и стиль". В программу вошли мастер-классы по макияжу, уходу за волосами и кожей, уроки по истории моды и школа моделей, на занятиях которой пожилые москвичи научатся дефилировать, позировать перед камерой и подбирать образы.

Участники проекта "Московское долголетие" начали осваивать иностранные языки