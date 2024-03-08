Более 25,7 тысячи москвичей старшего поколения изучают иностранные языки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В проекте "Московское долголетие" открыто свыше тысячи групп иностранных языков. Уже более 25,7 тысячи москвичей старшего поколения изучают английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий, арабский. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечает доцент Института дополнительного преобразования Марина Ясенская, люди старшего возраста, которые сохраняют умственную и физическую активность, менее склонны к когнитивным нарушениям и депрессии. Именно поэтому изучение иностранных языков улучшает память и может помочь в профилактике деменции.

Как отмечают участники "Московского долголетия", изучение других языков помогает расширить кругозор и преодолеть коммуникативный барьер.

Практиковать язык можно в одном из 150 клубов московского долголетия. Нередко их лидеры — это профессиональные преподаватели, а также люди, для которых иностранный язык является родным. Так, в районе Перово клуб любителей немецкого открыл уроженец Германии Пробст Вернер Герман Рудольф, который живет в Москве уже 47 лет.

Присоединиться к занятиям по иностранным языкам могут все желающие горожане старшего возраста.

Москвичей старшего поколения пригласили на мастер-классы и спортивные занятия. В этот день в центрах состоится масштабная программа, во время которой мероприятия проекта представят организации-партнеры.