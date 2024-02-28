Москвичей старшего поколения пригласили на мастер-классы и спортивные занятия

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Горожан старшего поколения пригласили 1 марта познакомиться с проектом "Московское долголетие" поближе, подобрать занятие по душе и записаться в группу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточнили, что в этот день в центрах состоится масштабная программа, во время которой мероприятия проекта представят организации-партнеры. Занятия проведут преподаватели проекта и лидеры самоорганизованных клубов, также они проконсультируют желающих, помогут подобрать наиболее подходящие направления и сразу запишут в группу.

"Сейчас в столице создана уникальная инфраструктура, которая позволяет горожанам старшего поколения жить активной жизнью, быть востребованными, получать новые знания, заниматься любимым делом и расширять круг общения", – заявил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

По его данным, сейчас с "Московским долголетием" сотрудничает более 1,3 тысячи столичных организаций. Направление можно выбрать из 40 видов активностей, всего открыто 120 центров, в них можно не только присоединиться к действующему клубу по интересам, но и создать собственный.

В первый день весны во всех центрах запланирована единая программа, разделенная на три блока: образование, спорт и творчество. Так, с 10:00 до 12:00 гостей ждут на занятиях по оздоровительной гимнастике, пилатесу, цигуну, зумбе, йоге, разминке по кикбоксингу.

Кроме того, с 12:00 до 14:00 пройдут мастер-классы и лекции по истории, литературному творчеству, искусству, финансовой и правовой грамотности, психологии, краеведению, а также пробные уроки по иностранным языкам. Желающие смогут получить рекомендации по правильному питанию и уходу за собой.

В сообщении добавили, что с 14:00 до 16:00 состоятся мастер-классы по рисованию, вокалу, танцам, рукоделию, вязанию и другие. Завершится день концертной программой творческих коллективов проекта и мини-спектаклями участников театральных студий. Начало в 16:00.

Расписание мероприятий можно узнать в ближайшем центре московского долголетия. Присоединиться к проекту можно в любом центре московского долголетия, офисах госуслуг "Мои документы", онлайн на портале mos.ru.

Ранее для участников проекта "Московское долголетие" открыли свыше 250 групп по направлению "Красота и стиль". В программу вошли мастер-классы по макияжу, уходу за волосами и кожей, уроки по истории моды и школа моделей.

До этого участникам проекта предложили посетить цикл лекций по истории кино в киноцентре "Октябрь" на Новом Арбате. Они узнают, где ходили известные актеры, какие районы и известные здания попадали в кадр и как менялся образ Москвы с развитием художественных стилей.

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