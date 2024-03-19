На юге Москвы отремонтируют 247 жилых домов в 2024 году

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В 2024 году на юге столицы отремонтируют 247 жилых домов в рамках программы капремонта жилого фонда, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самый высокий дом, который отремонтируют в этом году, находится в районе Бирюлево Восточное. Речь идет о 16-этажном здании сложной формы, построенном в 1983 году на Лебедянской улице, доме 24, корпусе 1.

На фасадах дома расположены вертикальные ряды балконов и лоджий, а также ниши, выделенные цветом. Фасад здания восстановят. Если там обнаружат разрушения декоративного слоя, бригада заделает трещины и восстановит бетонный слой. Когда основные работы завершатся, в местах общего пользования установят современные оконные блоки. Также отремонтируют входные группы и приведут в порядок балконы, уложат новую асфальтобетонную отмостку здания.

Самый длинный дом расположен в районе Нагатино-Садовники на проспекте Андропова, 38. Его построили в 1969 году. Всего в 19-этажном здании 12 подъездов. На объекте приведут в порядок фасад, крышу, а также заменят магистрали инженерных систем. Также в доме восстановят входные группы, отремонтируют откосы и сделают новую асфальтобетонную отмостку.

Особое внимание уделят фасадам, которые еще на заводе отделали декоративной плиткой. За более чем 50 лет она потеряла цвет или даже отвалилась. Для удобства жителей работы разделят на этапы. Сперва специалисты промоют открытые поверхности, простучат и уберут отслоившуюся плитку. Затем они нанесут штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав. После базового слоя нанесут декоративную штукатурку, специальное паропроницаемое окрасочное покрытие, а также сделают герметизацию межпанельных швов.

Самое старое здание юга столицы, которое ожидает капитальный ремонт, расположено в Даниловском районе на улице Ленинская Слобода, 7. Это пятиэтажный жилой дом, построенный в 1924 году в неоклассическом стиле. В 1953 году здание достраивалось. Его фасады обладают многокомпонентной пластикой. Цокольный этаж рустован, два нижних этажа отделены от верхней части профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами. По периметру дома находится венчающий карниз с дентикулами и иониками.

Дом восстановят, сохранив его исторический облик. Специалисты приведут в порядок фасад здания, крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Сперва стены расчистят от скопившихся загрязнений и отремонтируют штукатурный слой. Затем нанесут антигрибковую защиту и бережно восстановят архитектурные элементы, в том числе приведут в порядок руст, восстановят пилястры и дентикулы с иониками. На подготовленный фасад нанесут свежее окрасочное покрытие. Также в доме обновят рустованный цоколь, заменят водосточные трубы и отремонтируют входные группы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 13 лет в Москве восстановили свыше двух тысяч памятников архитектуры. Среди особо крупных – Северный речной вокзал, Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, хлебозавод на Ходынской улице и другие.

Масштабная программа по сохранению памятников культуры действует и в 2024 году, подчеркивал мэр. В ее рамках на текущий год выдали 132 разрешения на различные работы.

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