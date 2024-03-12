Порядка 30 домов с необычными карнизами капитально отремонтировали в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столичном регионе специалисты отремонтировали примерно 30 домов с дентикулами на венчающих карнизах –горизонтальных выступах наверху стены, которые поддерживают крышу и защищают от стекающей дождевой воды. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты обновили здание, построенное еще в 1955 году по проекту архитектора М. Ф. Гунгера, по адресу проспект Мира, дом 124, корпус 17. Для восстановления первоначального вида дома был создан проект капитального ремонта с применением современных материалов и технологий. В результате фасад, крыша, подвальное помещение и инженерные системы были приведены в порядок, а также заменены барельефы и карниз.

Другое здание, возведенное в 1955 году с необычными карнизами, расположенное на улице Автозаводской, дом 9/1, тоже было отремонтировано. В ходе работ специалисты вернули дому исторический облик: были расчищены стены и отбита старая штукатурка. Кроме того, были приведены в порядок входные группы и балконы, а основную часть фасада покрасили в золотисто-бежевый цвет, который изначально был на здании.

Также в этом году специалисты приведут в порядок пятиэтажное здание, построенное в 1953 году, по адресу улица Маршала Вершинина, дом 10. Специалисты планируют отремонтировать фасад, крышу и подъезды, а также восстановят кирпичную кладку. При этом работы будут проводиться таким образом, чтобы строению вернули его первоначальную красоту.

Ранее стало известно, что в региональную программу столичного капремонта в 2024 году вошли 2 334 жилых дома, больше всего (463) из них находятся в Центральном административном округе. Еще 318 объектов обновят в САО, 247 – в ЮАО, уточнил заммэра Петр Бирюков.



Специалисты проведут капремонт почти в 2,5 тыс жилых домах в Москве в 2024 году