05 марта, 12:41Город
Больше всего жилых домов капитально отремонтируют в этом году в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В региональную программу столичного капремонта в 2024 году вошли 2 334 жилых дома, больше всего (463) из них находятся в Центральном административном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Еще 318 объектов обновят в САО, 247 – в ЮАО, уточнил заммэра Петр Бирюков. Специалисты определяют перечень необходимых работ для каждого дома с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.
В сообщении уточнили, что зимой проводятся работы, не зависящие от наружной температуры воздуха и не влияющие на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона. Речь идет о ремонте систем электро- и газоснабжения, противопожарной автоматики, канализации, мусоропроводов, подъездов и подвальных помещений.
После того как установятся устойчивые положительные температуры, начнется обновление плоских крыш и фасадов, напомнили в ведомстве. На особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
В 2024 году в рамках программы капремонта будет обновлено в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, подчеркнули в материале. Всего за время реализации московской программы капитального ремонта с 2015 года работы выполнили почти в 14 тысячах многоквартирных домов, что является половиной от плана, который рассчитали до 2044 года.
Между тем около 400 малоэтажных домов восстановили в рамках программы капитального ремонта, специалисты постарались сохранить исторический облик всех зданий. В частности, был отремонтирован дом № 12 на Подмосковной улице.
Помимо этого, специалисты отремонтируют 18 мостов в Москве. Проекты предполагают целый комплекс мероприятий по обновлению.
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