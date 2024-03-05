Больше всего жилых домов капитально отремонтируют в этом году в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В региональную программу столичного капремонта в 2024 году вошли 2 334 жилых дома, больше всего (463) из них находятся в Центральном административном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Еще 318 объектов обновят в САО, 247 – в ЮАО, уточнил заммэра Петр Бирюков. Специалисты определяют перечень необходимых работ для каждого дома с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

В сообщении уточнили, что зимой проводятся работы, не зависящие от наружной температуры воздуха и не влияющие на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона. Речь идет о ремонте систем электро- и газоснабжения, противопожарной автоматики, канализации, мусоропроводов, подъездов и подвальных помещений.

После того как установятся устойчивые положительные температуры, начнется обновление плоских крыш и фасадов, напомнили в ведомстве. На особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

В 2024 году в рамках программы капремонта будет обновлено в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, подчеркнули в материале. Всего за время реализации московской программы капитального ремонта с 2015 года работы выполнили почти в 14 тысячах многоквартирных домов, что является половиной от плана, который рассчитали до 2044 года.

Между тем около 400 малоэтажных домов восстановили в рамках программы капитального ремонта, специалисты постарались сохранить исторический облик всех зданий. В частности, был отремонтирован дом № 12 на Подмосковной улице.

Помимо этого, специалисты отремонтируют 18 мостов в Москве. Проекты предполагают целый комплекс мероприятий по обновлению.

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