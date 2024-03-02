В Москве восстановили почти 400 малоэтажных домов в рамках программы капремонта

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Около 400 малоэтажных домов восстановили в рамках программы капитального ремонта, специалисты постарались сохранить исторический облик всех зданий. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В общей сложности было восстановлено 398 жилых домов, обладающих не более чем тремя этажами. В частности, специалисты отремонтировали дом № 12 на Подмосковной улице, там был осуществлен комплекс мероприятий по приведению в надлежащий вид фасада здания.

Специалисты провели работы по промывке фасадных плоскостей, отбивке отслаивающихся частей штукатурного слоя, заделке трещин цементным раствором и обработке поверхности антигрибковым и антисептическим составами. После этого они привели в порядок штукатурный слой, модернизировали декоративные элементы и окрасили поверхности фасада. Не забыли восстановить и цоколь здания, уточнили в пресс-службе.

Во время капитального ремонта специалисты заменили балконные экраны, отливы, а также навеску новых труб наружного водостока. В местах общего пользования установили окна, а в подъездах появились новые входные двери.

"Трехэтажный многоквартирный дом № 12 на Подмосковной улице был построен сразу после ВОВ, в 1949 году, по индивидуальному проекту. Фасад украшают декоративные элементы. Рустованные порталы выделяют входные группы и оконные пространства в уровне первого этажа, окна также оформлены декоративными рустованными перемычками с замковыми камнями", – поделились в пресс-службе.

В рамках программы капремонта жилого фонда к финалу подошли в том числе мероприятия по обновлению дома № 9, корпуса 1, в 3-м Лихачевском переулке. Работники привели в порядок фасад и крышу здания, построенного в 1948 году в стиле советского неоклассицизма.

На первом этапе специалисты промыли плоскости от загрязнений, после чего обработали наружные стены современным антигрибковым составом. Уделили внимание и обновлению архитектурного декора фасада, рассказали в комплексе городского хозяйства. Стены были окрашены в цвет сибирского цветка трищетинника, декоративные элементы – в сигнальный белый. После окончания основного комплекса мероприятий специалисты заменили водосточные трубы и отливы.

В пресс-службе также рассказали о доме № 10, строении 1, в Казарменном переулке. Специалисты восстановили фасад жилого дома, сохранив все уникальные детали исторического здания. Для этого в комплексе разработали индивидуальный проект проведения работ.

В целях сделать процесс капремонта более удобным специалисты разбили работы на несколько этапов. Мероприятия по обновлению решили начать с расчистки наружных стен от загрязнений и отбивки отслаивающихся частей штукатурного слоя. Далее были организованы работы по восстановлению локальных разрушений кирпичной кладки.

Стены покрасили в медовый оттенок, а элементы декора выделили белым цветом. Также отремонтировали цоколь дома, оконные и дверные откосы, заменили водосточные трубы и отливы.

"Трехэтажный дом был возведен в 1917 году. Он имеет простую форму в плане. Фасады обладают типичной для неоклассицизма сложной пластикой и украшены декоративными элементами. Первый этаж главного фасада, ризалит и углы дома выделены рустом", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве капитально отреставрировали почти 20 домов с картушами – уникальными архитектурными элементами. Последние представляют собой лепнину в виде щита или герба, обрамленного свитком с загнутыми углами. Специалисты привели в порядок многоквартирный дом 1908 года постройки на Старой Басманной улице.