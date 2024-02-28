В столице отремонтируют 18 мостов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты отремонтируют 18 мостов в Москве. Проекты предполагают целый комплекс мероприятий по обновлению, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ", – подчеркнул заммэра столицы Петр Бирюков.

В этом году планируется привести в порядок два путепровода МКАД – Киевский и Ярославский, Новолефортовский мост Третьего транспортного кольца, Северянинскую эстакаду и Гагаринский тоннель. Специалисты заменят гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, уложат новый прочный асфальт и нанесут дорожную разметку.

На время проведения работ движение транспорта не станут полностью перекрывать. Ограничения начнут вводить поочередно.

Ранее сообщалось, что к 2025 году на севере Москвы закончится строительство транспортного хаба "Верхние Лихоборы". Проект включает в себя строительство улично-дорожной сети, остановочных пунктов общественного транспорта, паркинга, а также благоустройство прилегающей территории.

До этого стало известно, что транспортный узел "Говорово" на западе Москвы в районе Солнцево готов более чем на 90%. Рабочие проведут переустройство дождевой канализации и электрических сетей, установят пять светофоров.

Пять мостов появятся в столице до конца 2024 года