Специалисты отремонтировали дом 1906 года постройки в Красносельском районе

Фото: пресс-служба Фонда капремонта

Специалисты провели капитальный ремонт дома 32 на Каланчевской улице, расположенного в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта.

Здание, возведенное в 1906 году, построено в стиле неоклассицизма по индивидуальному проекту. Для восстановления фасада были применены современные российские материалы и технологии, добавили там.

"Работы начались с расчистки фасадных поверхностей и ремонта штукатурного слоя. Затем специалисты приступили к восстановлению швов и поврежденных сегментов кирпичной кладки, также нанесли антисептический раствор в местах скопления влаги", – подчеркнули в пресс-службе.

После этого специалисты провели работу по сохранению архитектурного декора, сформированного в основном из кирпичной кладки. В конце работ здание окрасили.

Работы прошли на цоколе и крыше – там специалисты отремонтировали приямки, установили новые водосточные трубы, а на кровле поменяли настил слоя обрешетки. Также на верхней части постройки обновили покрытие кровли и поврежденные стропила.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 13 лет в Москве восстановили свыше 2 тысяч памятников архитектуры. Среди особо крупных – Северный речной вокзал, Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, хлебозавод на Ходынской улице и другие.

Масштабная программа по сохранению памятников культуры действует и в 2024 году, подчеркивал градоначальник. В ее рамках на текущий год выдали 132 разрешения на различные работы.

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