Собянин рассказал о разделе "Мои госпитализации" в электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Сергей Собянин рассказал о новом разделе электронной медкарты "Мои госпитализации". Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"К новому разделу электронной медкарты обратились больше 2,6 миллиона раз", – поделился мэр.

По его словам, пациенты стационаров изучали свои назначения и результаты исследований в режиме реального времени, а после выписки знакомились и с историей госпитализации.

Собянин сообщил, что подобная возможность появилась более 2 месяцев назад. Мэр считает, что это является важным шагом для создания медицинской системы, ориентированной на пациента.

Он отметил, что просматривать детали лечения могут даже родственники, что особенно актуально для пожилых людей и детей. Градоначальник подчеркнул, что для этого необходимо предоставление временного доступа к данным из электронной медкарты.

Ранее сообщалось, что самым востребованным сервисом цифровой экосистемы столицы среди мужчин стала электронная медкарта по итогам прошлого года. В 2023 году свыше 1,2 миллиона мужчин заходили в свои медкарты и медкарты детей, также более 365 тысяч человек воспользовались услугой записи на прием к врачу.

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