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14 марта, 10:50

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"Город без окраин": Очаково-Матвеевское

"Город без окраин": Очаково-Матвеевское

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Ольга Вологина живет в районе Очаково-Матвеевское с рождения. Еще в детстве, по рассказам мамы и бабушки, она познакомилась с домом Владимира Высоцкого и пейзажами, которые снимал здесь японский режиссер Акира Куросава. Любовь к родному району пришла уже позже, когда появились личные воспоминания. На Большом Очаковском пруду Вологина чистила речку, ходила в местную музыкальную школу, устраивала забеги вокруг знаменитого круглого дома.

Очаково-Матвеевское настолько вдохновил Вологину, что она посвятила ему две книги. Сейчас она работает над третьим изданием и делает фотографии обновленного района со станцией метро "Озерная" и новыми маршрутами по любимым паркам.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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