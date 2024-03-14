"Город без окраин": Очаково-Матвеевское

Ольга Вологина живет в районе Очаково-Матвеевское с рождения. Еще в детстве, по рассказам мамы и бабушки, она познакомилась с домом Владимира Высоцкого и пейзажами, которые снимал здесь японский режиссер Акира Куросава. Любовь к родному району пришла уже позже, когда появились личные воспоминания. На Большом Очаковском пруду Вологина чистила речку, ходила в местную музыкальную школу, устраивала забеги вокруг знаменитого круглого дома.

Очаково-Матвеевское настолько вдохновил Вологину, что она посвятила ему две книги. Сейчас она работает над третьим изданием и делает фотографии обновленного района со станцией метро "Озерная" и новыми маршрутами по любимым паркам.

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