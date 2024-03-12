"Город без окраин": Матушкино

В Матушкино, в один из районов Зеленограда, Наталия Солдаткина переехала с родителями из центра столицы, когда ей было пятнадцать. Здесь она закончила школу, работала и вырастила двух дочерей и внука. А выйдя на пенсию, всецело посвятила себя любимому делу – сохранению истории района, который давно стал родным, ведь Наталия является хранительницей "Музея Матушкино".

Жители района нашли старинные вещи, которые станут в будущем экспонатами музея. Подробнее – в программе "Город без окраин".