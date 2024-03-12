Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 10:45

Город

"Город без окраин": Матушкино

"Город без окраин": Матушкино

"Это Москва. Социальный блок": хирург рассказал об операциях внутри сосудов

"Актуальный репортаж": столичные пользователи рассказали о суперсервисе "Мой питомец"

Новости часа: более 30 московских колледжей получили новое оборудование к концу февраля

Учебный корпус на 500 мест ввели в эксплуатацию в районе Ховрино

Свыше 50 тысяч москвичей записались в секции тенниса

Более 25 площадок открылись в рамках фестиваля "Московская Масленица"

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Реконструкцию газопровода в районе Текстильщики завершили

Около 30 домов с необычными карнизами обновили в Москве

В Матушкино, в один из районов Зеленограда, Наталия Солдаткина переехала с родителями из центра столицы, когда ей было пятнадцать. Здесь она закончила школу, работала и вырастила двух дочерей и внука. А выйдя на пенсию, всецело посвятила себя любимому делу – сохранению истории района, который давно стал родным, ведь Наталия является хранительницей "Музея Матушкино".

Жители района нашли старинные вещи, которые станут в будущем экспонатами музея. Подробнее – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика