Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных городских поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще 14 поликлиник открыли после капремонта для москвичей. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что все они работают по новому московскому стандарту: это современные здания с комфортными условиями для посетителей и специалистов, удобной навигацией.

Также в них полностью заменили медицинское оборудование. Новая техника увеличит возможности диагностики и повысит доступность и качество медпомощи, подчеркнул он.

"В общей сложности эти поликлиники обслуживают больше 415 тысяч детей и взрослых", – уточнил градоначальник.

Так, в районе Внуково заработал филиал поликлиники № 212, в Хорошевском районе – филиал поликлиники № 62, в Нагатино-Садовниках – филиал поликлиники № 67, в Таганском районе – филиал детской поликлиники № 104 и филиал поликлиники № 46, в Тимирязевском районе – филиал поликлиники № 6.

Помимо этого, в районе Матушкино в Зеленограде открыли поликлиническое отделение № 3 ГКБ имени М. П. Кончаловского, в Обручевском районе – филиал детской поликлиники № 10, в районе Чертаново Центральное – детскую поликлинику № 129.

Также посетителей ждут в филиале Клинико-диагностического центра № 4 и детско-взрослой поликлинике, в которой работают филиал поликлиники № 195 и филиал детской поликлиники № 30, в Филевском Парке. В районе Марьино готов филиал детской поликлиники № 150, филиал детской поликлиники № 148 и головное здание поликлиники № 36.

Ранее сообщалось, что здание лучевого корпуса на 50 коек в Коммунарке готово более чем на 70%. Главные строительно-монтажные мероприятия специалисты намерены закончить до конца года.

Также с начала 2023 года город выдал инвесторам 53 разрешения на строительство социальных объектов общей площадью более 860 тысяч квадратных метров. Среди них – шесть лечебно-оздоровительных объектов.

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