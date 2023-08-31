С начала года столичные инвесторы начали строительство более 50 социальных объектов

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С начала этого года город выдал инвесторам 53 разрешения на строительство социальных объектов общей площадью более 860 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Только с начала этого года девелоперам были выданы разрешения на возведение 38 школ и детских садов, шесть спортивных, шесть лечебно-оздоровительных и три культурно-просветительских объекта", – отметил он.

По словам Бочкарева, в этом году объем строительства соцобъектов, начатого девелоперами, в два раза превысил показатели того же периода 2022 года, на тот момент в столице разрешили возвести порядка 240 тысяч квадратных метров площадей.

"Это свидетельствует о сохранении благоприятного инвестиционного климата в столице благодаря мерам поддержки бизнеса, принятым правительством Москвы в условиях беспрецедентного санкционного давления", – добавил глава Стройкомплекса.

Также это говорит о том, что девелоперы готовы строить не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но и социально значимые объекты в городе, подчеркнул Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что лидерство по количеству выданных разрешений среди административных округов принадлежит ТиНАО, так как на его территории было оформлено 15 документов на строительство соцобъектов общей площадью 215,7 тысячи квадратных метров.

Следующей идет северо-западная часть Москвы, где в скором времени будет возведено 142,2 тысячи квадратных метров площадей, то есть 10 объектов. В ЗАО девелоперы построят 70 тысяч квадратных метров – шесть социальных объектов, добавил он.

"География проектов объясняется реорганизацией неэффективно используемых территорий и комплексной жилой застройкой, где одновременно с новыми домами застройщики создают необходимую социальную инфраструктуру", – уточнил Войстратенко.

Председатель столичного комитета подчеркнул, что среди значимых объектов для горожан, строительство которых было начато уже в нынешнем году, есть образовательный комплекс, объединяющий школу на 1 275 учеников и детский сад на 350 воспитанников в поселении Сосенском, учебные корпуса на 1 150 и 1 100 мест в Московском поселении.

Также строители займутся возведением взрослой поликлиники на 475 посещений в деревне Столбово рядом с жилой застройкой, современным физкультурно-оздоровительные комплексом в Останкинском районе и Северном Бутове. В Рязановском поселении специалисты отреставрируют санаторий "Ерино", добавил он.

"Мосгосстройнадзор по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяет пристальное внимание качеству и безопасности таких объектов. На протяжении всего строительного цикла инспекторы комитета осуществляют контрольно-надзорные мероприятия согласно утвержденной программе проверок", – подчеркнул Войстратенко.

По его словам, комитет также привлекает к работе специалистов подведомственного Центра экспертиз ГБУ "ЦЭИИС" для выполнения лабораторно-инструментальных исследований, которые позволяют оценить качество выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Южном Бутове на Бунинской аллее завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами. На улице Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест, а еще один на 150 мест появится на Варшавском шоссе.

На Чечерском проезде возведут учебный корпус для школы и детского сада. На Краснолиманской улице появится детский сад, а на Скобелевской улице – школа. В Северном Бутове специалисты возведут образовательный комплекс на 1 175 школьных и 350 дошкольных мест, добавил мэр.



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