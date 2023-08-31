Лучевой корпус в Коммунарке готов более чем на 70%

Фото: департамент строительства города Москвы

Здание лучевого корпуса на 50 коек в Коммунарке готово более чем на 70%, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он станет десятым корпусом столичного многопрофильного клинического центра "Коммунарка", отметил он.



"На финише – устройство фасадов, идет внутренняя отделка помещений и монтаж внутренних инженерных систем, работы по благоустройству, готовится к монтажу медицинское оборудование. Корпус будет связан и с детским, и с амбулаторным отделениями", – поделился Загрутдинов.

По его словам, главные строительно-монтажные мероприятия специалисты намерены закончить до конца года, а уже в следующем завершить пусконаладку и ввести здание в эксплуатацию.

Отмечается, что открытие нового корпуса лучевой терапии послужит важным шагом в развитии онкологической службы. Там начнут работать лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря чему появится возможность осуществлять своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

Ранее Загрутдинов рассказал, что в медицинском кластере в Сколкове начали строить второе здание онкологической больницы № 62. Оно будет представлять собой операционно-реанимационный корпус, площадь которого составит свыше 12 тысяч "квадратов".

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