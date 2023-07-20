Строительство нового лучевого корпуса больницы в Коммунарке завершится в этом году

Фото: пресс-служба Депстроя

Новый лучевой корпус больницы в Коммунарке готов более чем на 40%. О строительных работах рассказала пресс-служба столичного Депстроя.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время в ТиНАО продолжается строительство многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Как отметил глава департамента Рафик Загрутдинов, работы по устройству фасадов здания лучевого корпуса близятся к завершению.

"В этом году закончим строительство здания лучевого корпуса, который предназначен для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях. Готовность здания составляет 42%", – добавил он.

В настоящее время рабочие занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных систем шестиэтажного здания, осуществляются работы по благоустройству прилегающей территории, рассказал Загрутдинов.

Он уточнил, что медоборудование и мебель завезут в корпус уже в начале следующего месяца.

"Открытие корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы", – подчеркнул глава Депстроя.

Специалисты будут располагать 997 единицами современного медицинского оборудования, с помощью которого врачи смогут определять природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию. Новые технологии лечения позволяют не затрагивать здоровые клетки.

Также в лучевом корпусе будут находиться:

отделения радиотерапии и внутриполостной терапии;

дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения;

радиологический блок;

блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований;

административно-хозяйственные помещения;

лаборатория радиоизотопной диагностики.

В июне Сергей Собянин открыл новый детский корпус в Коммунарке. Его здание состоит из семи этажей, а общая площадь составляет 24,7 тысячи квадратных метров. Корпус рассчитан на 180 коек. В новых палатах для маленьких пациентов и их родителей обеспечили все необходимое.

Строительство больницы в Коммунарке начали буквально в чистом поле в 2017 году, а в конце 2019-го уже завершили первую очередь.

В настоящее время в составе ММКЦ работает также современный перинатальный центр с детским корпусом на 180 коек. Там есть почти все, что нужно для лечения детей, в том числе отделения хирургии, реанимации, ультразвуковой и лучевой диагностики, патологии и реанимации новорожденных.



Собянин сообщил об открытии еще двух реконструированных детских поликлиник