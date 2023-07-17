Собянин: уже 99 столичных поликлиник капитально отремонтировали по новому стандарту

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве капитально отремонтировали 99 клиник, а детские поликлиники в районах Левобережном и Северное Измайлово приняли первых пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Капитальный ремонт проведен по новому московскому стандарту. Оборудование поликлиник интегрировано с единым медицинским цифровым пространством Москвы. Например, снимки лучевых исследований сразу загружаются в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС", – подчеркнул он.

В частности, как отметил мэр, главное здание детской городской больницы (ДГП) № 133 на Смольной фактически перестроили, установив современное оборудование. Собянин добавил, что в медучреждении работают врачи-педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург и другие специалисты. Более 19 тысяч детей и подростков из Левобережного района пользуются услугами поликлиники, подчеркнул московский градоначальник.

Кроме того, Собянин рассказал о работе ДГП № 122 на Щелковском шоссе. По его словам, поликлиника обслуживает больше 14 тысяч пациентов. Медучреждение оборудовано цифровым рентгеном, офтальмологической аппаратурой и "хорошо оснащенным" кабинетом лор-врача, подчеркнул мэр.

Одновременно с этим мэр Москвы указал на благоустройства прилегающей к детским поликлиникам территории. Собянин отметил обустройство игровой площадки около ДГП № 133, а также ДГБ № 122. Там также планируют посадить деревья и кустарники.

Ранее Собянин сообщил, что проекты комплексного развития территории реализуются в 34 районах Москвы. По словам градоначальника, в рамках 41 проекта инвесторы и городские операторы построят более 5,1 миллиона квадратных метров жилья. При чем больше 2,3 миллиона "квадратов" возведут по программе реновации.

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