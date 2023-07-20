Московская служба онкопсихологов появилась в 7 центрах амбулаторной онкологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московская служба онкопсихологов начала осуществлять работу в семи центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Москвичи также могут записаться на телемедицинскую консультацию к специалисту и присоединиться к группе поддержки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Ровно год назад мы запустили пилотный проект по психологической поддержке онкопациентов. На базе трех центров амбулаторной онкологической помощи, а также по телефону специальной горячей линии работали психологи столичной системы соцзащиты. Проект показал востребованность, за год было проведено около двух тысяч консультаций", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что после этого успеха служба онкопсихологов появилась еще в четырех учреждениях, затем список расширился до семи.

Помимо этого, был запущен проект в виде телемедицинской линии с психологами для пациентов с онкологическими заболеваниями. Москвичи могут посетить консультацию в онлайн-формате, история обращений будет отражаться в личном кабинете.

"Недавно начались занятия группы поддержки "Равный – равному", а также обучение для людей, которые сами прошли через онкологию и справились с заболеванием, а теперь готовы делиться опытом и помогать тем, кто только начал лечение", – сказала Ракова.

Психологическую помощь можно получить в следующих учреждениях:



ЦАОП городской клинической онкологической больницы № 1 на улице Дурова, дом 26;

ЦАОП на базе онкологического отделения № 4 ММКЦ "Коммунарка" в поселке Коммунарка. Расположен по адресу улица Сосенский Стан, дом 8, строение 1;

ЦАОП Московской городской онкологической больницы № 62 в Старопетровском проезде, доме 6;

Второй ЦАОП Московской городской онкологической больницы № 62, находится в Зеленограде, корпус 1638;

ЦАОП на базе Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" по адресу Азовская улица, дом 22, строение 1;

ЦАОП городской клинической онкологической больницы № 1 на Загородном шоссе, в доме 18а, строение 9;

ЦАОП городской клинической больницы имени С. П. Боткина по адресу 2-й Боткинский проезд, дом 5, корпус 28.

Помимо этого, граждане также смогут записаться на телемедицинскую консультацию на сайте Московской службы психологической помощи населению или в приложении "Психология для жизни". Оно позволит пациентам просматривать рекомендации, изучать специалистов и выбирать подходящего, смотреть отзывы, вести переписку с психологом, выполнять домашние задания и обмениваться документами, отметила Ракова.

Занятия в группе поддержки "Равный – Равному" были организованы в симуляционном центре обучения навыкам профессионального ухода по адресу улица Трофимова, дом 26, строение 3. Их могут посетить все желающие, в том числе и родственники пациентов.

Запись осуществляется по телефону + 7 (495) 587-00-51 или через телеграм-канал группы.

Создатели проекта намереваются открыть школы для бывших пациентов, которые смогли справиться с заболеванием и готовы помогать другим. Пройдя обучение, они смогут стать консультантами и наставниками для людей из групп поддержки.

Консультации также осуществляются через круглосуточную горячую линию психологической поддержки для онкопациентов и их близких +7 (495) 587-00-51.

Ранее Ракова рассказывала, что столичные врачи начали создавать системы, которые позволяют выявлять пациентов с наследственным риском онкологических заболеваний.

По ее словам, выявление генетических изменений, которые могут влиять на развитие онкологии, поможет медикам сформировать новые подходы к проведению скрининга и позволит выявлять заболевание на более ранних стадиях.



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