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Новости

12 марта, 11:15

Новости

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

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В колледжах Москвы модернизируют более 200 мастерских и лабораторий, а также создадут 90 новых. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, столичный департамент природопользования просит горожан продолжать подкармливать птиц в марте, так как за зиму произошло истощение естественной кормовой базы. В качестве угощения подойдут семена трав, несоленое сало, семена подсолнечника, зерна пшеницы и ячменя.

Тем временем в центре Москвы началась реконструкция Кропоткинского газопровода-дюкера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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