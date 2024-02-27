Мероприятия в честь Масленицы подготовили в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские дворцы и центры творчества в масленичную неделю проведут праздничные мероприятия. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

С 11 по 17 марта на площадках Московского дворца пионеров состоятся тематические мероприятия, приуроченные к Масленице. Для гостей подготовят концертно-театрализованное представление, исполнение народных песен, гастрономический фестиваль блинов от колледжей города, мастер-классы по созданию масленичных кукол, народные игры, знакомство со старинными традициями и приметами Древней Руси, а также установку рекорда на самый большой хоровод.

Также 11 марта пройдет праздничное гулянье "Ах, широкая Масленица" во дворце творчества "Восточный". Посетителям расскажут о традициях Масленицы, также они смогут поучаствовать в мастер-классах, играх, хороводах, русских забавах, добавили в пресс-службе.

Более того, 16 марта состоится гулянье с играми и блинами "Угощенье весельем" в детско-юношеском центре "Виктория". В этот же день в центре детского творчества "Строгино" в 12:00 пройдет ярмарка "Приходи, честный народ, Масленица всех зовет". А с 11 по 17 марта во Дворце творчества детей и молодежи на Миусах проведут фестиваль "Масленичный БУМ", в программе которого запланированы битва шефов, показ мод, гостевушки, народные гуляния и караоке по-русски.

В прошлом году свыше 260 праздничных конструкций и более 500 плакатов украшали Москву к широкой Масленице. Горожане могли наблюдать чайники, светящиеся самовары, световые арки, на которых было изображено солнце. В комплексе городского хозяйства отмечали, что все декоративные элементы используются из года в год.