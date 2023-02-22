Диетолог рассказала о главной опасности блинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-диетолог Лидия Ионова заявила, что блины могут оказаться вредными для организма. Об этом сообщает "Радио 1".



"Норма – это отсутствие переедания и обжорства, это самое главное. Важно учитывать то, как человек ест на протяжении дня, какой у него рацион, а не только то, какой отдельный продукт и в каком количестве он съедает", – отметила она.

Специалист подчеркнула, что начинки блинов также могут являться небезопасными. Эксперт выделила сметану, икру и сгущенку. По ее словам, в данных продуктах присутствует огромное количество жиров.

"Сами блины состоят из белой пшеничной муки, это рафинированный продукт, максимально очищенный. Это не то, что мы должны есть каждый день", – указала диетолог.

Ионова добавила, что при сахарном диабете следует обращать внимание на количество съеденного масленичного блюда. Собеседница издания сказала, что блины являются высокоуглеводным продуктом.

"Любая мука – это все равно углеводы, будь то гречневая или какая-либо другая. Может, при использовании не пшеничной, а другой муки, чуть выше станет пищевая ценность продукта, но углеводы останутся", – заключила она.

Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина сообщила, что блины являются очень калорийным блюдом, поэтому стоит помнить об этом в масленичную неделю. Она посоветовала использовать в качестве начинки несладкие продукты.

При приготовлении теста вместо молока можно использовать воду. Добавление цельнозерновой муки станет полезным для организма, поскольку она является медленным углеводом, объяснила эксперт.



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