Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть пожилым на Масленицу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожилым людям лучше есть не более одного-двух блинов в день. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Безопасным для пожилых считается один-два блина в день. Если употреблять в таком количестве, то можно есть их каждый день", – отметила специалист.

В блинах содержатся углеводы, которые дадут организму зарядиться энергией. Поэтому угощение можно использовать в качестве перекуса, говорит Русакова. Однако злоупотребление этим продуктом способно негативно отразиться на здоровье.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Поскольку блины – это углеводный продукт, то может быть и набор веса, если есть их слишком много. У пожилых с диабетом может быть скачок сахара в крови.

Ранее россиянам рассказали, как сделать блины полезнее. В частности, вместо муки высшего сорта врач-диетолог Ольга Шестакова посоветовала использовать цельнозерновую. Кроме того, в тесто можно добавить шпинат, свеклу или морковь, предварительно превратив их в пюре. Также стоит отказаться от добавок вроде сгущенки, жирной сметаны и сливочного масла, заменив их, например, творогом или джемами без сахара.



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