08:30Общество
Врач рассказала, как сделать масленичные блины полезнее
Фото: depositphotos/yelenayemchuk
Цельнозерновая мука, перетертые овощи и диетические добавки помогут сделать традиционные блины более полезными. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Ольга Шестакова.
По ее словам, для теста вместо муки высшего сорта можно взять цельнозерновую либо в целом часть пшеничной заменить на нутовую, миндальную, кокосовую или овсяную.
Кроме того, можно приготовить цветные блинчики, добавив в тесто перетертые до пюреобразного состояния шпинат, свеклу, морковь.
Сахар в блины эксперт посоветовала не добавлять вообще, а вместо молока использовать минеральную газированную воду.
Часто для фигуры опасны не столько сами блины, сколько всевозможные добавки к ним, отметила диетолог. Например, растопленное сливочное масло, которым готовые блинчики смазывают, плюс жирная сметана, варенье, сгущенка, мед – от них диетолог рекомендовала отказаться.
В качестве дополнений или начинок можно использовать творог, натуральный йогурт без добавок, джемы без сахара, нежирную рыбу. "И зелень, которую можно заворачивать в блины, например, с тем же творогом", – добавила Шестакова.
Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог Елена Евдокимова рассказала, что человек с нормальной массой тела может позволить себе до трех блинов в день. При избыточной массе лучше ограничиться одним блинчиком.
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