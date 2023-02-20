Врач рассказала, как сделать масленичные блины полезнее

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Цельнозерновая мука, перетертые овощи и диетические добавки помогут сделать традиционные блины более полезными. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Ольга Шестакова.

По ее словам, для теста вместо муки высшего сорта можно взять цельнозерновую либо в целом часть пшеничной заменить на нутовую, миндальную, кокосовую или овсяную.

Кроме того, можно приготовить цветные блинчики, добавив в тесто перетертые до пюреобразного состояния шпинат, свеклу, морковь.

Сахар в блины эксперт посоветовала не добавлять вообще, а вместо молока использовать минеральную газированную воду.



Ольга Шестакова врач-диетолог Больше всего в калорийности блюда виновато масло, на котором их жарят. Чтобы использовать его по минимуму, готовить лучше на хорошей антипригарной сковороде. А масло на нее не лить, а наносить специальной кисточкой.

Часто для фигуры опасны не столько сами блины, сколько всевозможные добавки к ним, отметила диетолог. Например, растопленное сливочное масло, которым готовые блинчики смазывают, плюс жирная сметана, варенье, сгущенка, мед – от них диетолог рекомендовала отказаться.

В качестве дополнений или начинок можно использовать творог, натуральный йогурт без добавок, джемы без сахара, нежирную рыбу. "И зелень, которую можно заворачивать в блины, например, с тем же творогом", – добавила Шестакова.

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог Елена Евдокимова рассказала, что человек с нормальной массой тела может позволить себе до трех блинов в день. При избыточной массе лучше ограничиться одним блинчиком.

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