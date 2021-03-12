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Топ-5 рецептов блинов из разных стран мира

Норвежские лепешки и итальянские треугольники: рецепты блинов со всего мира
общество

Масленичная неделя в разгаре. Уже перепробовали все классические варианты на молоке, кефире, с икрой и медом? Узнайте, как готовят традиционные блины в разных странах мира. И возможно, вы откроете для себя новый вкус привычного блюда.

Итальянские треугольники

Фото: depositphotos/dar19.30

"Мы готовим несладкие блины, обычно фаршируя их рикоттой с грибами или трюфелем", – рассказал Москве 24 итальянский шеф-повар Лоренцо Страппато. Компоненты нужно нарезать тонкими кусочками и смешать с рикоттой, образуя единую массу.

Фаршированные блины мы делаем в форме треугольников. Сверху поливаем соусом бешамель и запекаем в духовке при температуре 160–170 градусов около 20 минут. При подаче на стол посыпаем пармезаном.
Лоренцо Страппато
итальянский шеф-повар

С составом фарша можно играть, добавляя туда артишоки, панчетту (разновидность бекона, грудинки) или шампиньоны, рассказал шеф-повар. В каждой итальянский семье выбирают начинку на свой вкус.

Французские блинчики фламбе

Фото: depositphotos/Kzenon

Само тесто готовится по стандартному рецепту, и блинчики выпекаются обычным способом. Уникальный трюк начинается во время второй обжарки, когда вы уже напекли стопку румяных блинов.

На сковороду кладется сливочное масло и немного коричневого сахара. Как только сахар растворился, добавляем мелко натертую цедру апельсина и сок. Соус необходимо мешать в течение одной минуты.

Затем по одному опускаем блины в соус. Каждый блин на сковороде нужно сложить пополам, добавить коньяк и поджечь (это и есть процесс фламбирования). Как только огонь погаснет, можно еще раз свернуть блинчик пополам и выложить на блюдо. Оставшиеся апельсиновые дольки прогрейте в соусе и украсьте ими блины. Разнообразие вкусу придаст шарик ванильного мороженого.

Норвежские блины-лепешки

Фото: depositphotos/sriba3

В Норвегии тоже празднуют Масленицу и готовят традиционные блины лефсе – из картофеля и муки со сливками. Охлажденное картофельное пюре смешивается со сливками, мукой, растительным маслом, солью и сахаром. Полученное тесто делится на небольшие кусочки, которые потом нужно раскатать в блины толщиной полсантиметра.

Выпекаются они на сковороде с толстым дном. Обе стороны блина должны хорошо прожариться до золотистой корочки. Благодаря картофелю тесто получается более пышным и мягким. При подаче нужно смазать блины сливочным маслом, посыпать сахаром с корицей или добавить ягодный джем.

Канадские панкейки с кленовым сиропом

Фото: depositphotos/manyakotic

В отличие от наших, они совсем не жирные. Панкейки хорошо выпекаются на сухой сковороде, к которой они не прилипают. Но все же лучше использовать чугунные сковороды или с антипригарным покрытием.

Тесто похоже на бисквитное, но чуть менее густое. Главное, хорошо взбить белки, чтобы панкейки получились пышными.

Тесто порционно выливается по центру сковороды, образовывая круглый блин. Он сам отлично держит форму и не растекается. После выпечки панкейки складывают в высокую стопку и поливают сладким клиновым сиропом. Если дать им чуть настояться, блины впитают сироп и получатся еще более нежными.

Мексиканские бурито

Фото: depositphotos/duskbabe

Для бурито подойдет тесто на кефире. Блинчики получатся с дырочками, что усилит аромат начинки и даст тесту хорошо пропитаться. Дальше готовим начинку: мелко нарезаем и обжариваем на сковороде репчатый лук с болгарским перцем.

Мексиканцы любят острые блюда, поэтому в начинку для блинов добавляют соус с ярко-выраженным сладким перцовым вкусом. Уровень остроты можно варьировать разными соусами.


В заправку также добавляем фарш, нарезанный спелый авокадо, помидоры без кожицы, красный лук и немного воды. Тушим на медленном огне около 20 минут, затем добавляем петрушку и снимаем с плиты. Полученный фарш выкладываем на блинчик, сверху также добавляем пару ложек заправки. Последний штрих – ломтики перца чили для самых смелых.

Веселой Масленицы!

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Лоскутникова Наталья

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