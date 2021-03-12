Топ-5 рецептов блинов из разных стран мира

Масленичная неделя в разгаре. Уже перепробовали все классические варианты на молоке, кефире, с икрой и медом? Узнайте, как готовят традиционные блины в разных странах мира. И возможно, вы откроете для себя новый вкус привычного блюда.
Итальянские треугольники
"Мы готовим несладкие блины, обычно фаршируя их рикоттой с грибами или трюфелем", – рассказал Москве 24 итальянский шеф-повар Лоренцо Страппато. Компоненты нужно нарезать тонкими кусочками и смешать с рикоттой, образуя единую массу.
С составом фарша можно играть, добавляя туда артишоки, панчетту (разновидность бекона, грудинки) или шампиньоны, рассказал шеф-повар. В каждой итальянский семье выбирают начинку на свой вкус.
Французские блинчики фламбе
Само тесто готовится по стандартному рецепту, и блинчики выпекаются обычным способом. Уникальный трюк начинается во время второй обжарки, когда вы уже напекли стопку румяных блинов.
Затем по одному опускаем блины в соус. Каждый блин на сковороде нужно сложить пополам, добавить коньяк и поджечь (это и есть процесс фламбирования). Как только огонь погаснет, можно еще раз свернуть блинчик пополам и выложить на блюдо. Оставшиеся апельсиновые дольки прогрейте в соусе и украсьте ими блины. Разнообразие вкусу придаст шарик ванильного мороженого.
Норвежские блины-лепешки
В Норвегии тоже празднуют Масленицу и готовят традиционные блины лефсе – из картофеля и муки со сливками. Охлажденное картофельное пюре смешивается со сливками, мукой, растительным маслом, солью и сахаром. Полученное тесто делится на небольшие кусочки, которые потом нужно раскатать в блины толщиной полсантиметра.
Выпекаются они на сковороде с толстым дном. Обе стороны блина должны хорошо прожариться до золотистой корочки. Благодаря картофелю тесто получается более пышным и мягким. При подаче нужно смазать блины сливочным маслом, посыпать сахаром с корицей или добавить ягодный джем.
Канадские панкейки с кленовым сиропом
В отличие от наших, они совсем не жирные. Панкейки хорошо выпекаются на сухой сковороде, к которой они не прилипают. Но все же лучше использовать чугунные сковороды или с антипригарным покрытием.
Тесто порционно выливается по центру сковороды, образовывая круглый блин. Он сам отлично держит форму и не растекается. После выпечки панкейки складывают в высокую стопку и поливают сладким клиновым сиропом. Если дать им чуть настояться, блины впитают сироп и получатся еще более нежными.
Мексиканские бурито
Для бурито подойдет тесто на кефире. Блинчики получатся с дырочками, что усилит аромат начинки и даст тесту хорошо пропитаться. Дальше готовим начинку: мелко нарезаем и обжариваем на сковороде репчатый лук с болгарским перцем.
В заправку также добавляем фарш, нарезанный спелый авокадо, помидоры без кожицы, красный лук и немного воды. Тушим на медленном огне около 20 минут, затем добавляем петрушку и снимаем с плиты. Полученный фарш выкладываем на блинчик, сверху также добавляем пару ложек заправки. Последний штрих – ломтики перца чили для самых смелых.
Веселой Масленицы!