Топ нестандартных рецептов блинов на Масленицу от столичных шеф-поваров

Шеф-повара поделились с Москвой 24 нестандартными рецептами блинов на Масленицу, а также открыли секреты успешного приготовления традиционного лакомства. Подробнее – в нашем материале.

Цветные блины

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Шеф-повар Дмитрий Табаков предложил поедание блинов на Масленицу превратить в настоящую забаву, особенно для детей. Для этого много не нужно: достаточно стандартных ингредиентов для блинов, а также свежих ярких овощей.

"Делаем стандартное тесто для блинов – мука высшего сорта, которую нужно просеять через сито, добавить щепотку соли и сахара. Далее смешиваем с молоком и яйцом – все согласно классической рецептуре. Главное – добавить в тесто растительное масло, чтобы блины не подгорали", – рассказывает шеф.

На этом стандартная часть рецепта заканчивается. Далее понадобятся свежие овощи ярких цветов.





Дмитрий Табаков шеф-повар Это могут быть свекла, сельдерей, например, морковь, петрушка и укроп – на выбор. Отправляем овощи или зелень в соковыжималку, а затем сок добавляем в тесто и хорошо вымешиваем. На выходе у нас получатся блины соответствующих цветов: бурые, зеленые, оранжевые.

При этом блины получают и соответствующий ненавязчивый вкус. Интересный цвет для детей всегда – забава такая. "Я сам очень люблю добавлять петрушку и укроп, блины выходят с оттенком яркого вкуса зелени", – рассказал шеф-повар.

В основе – пиво

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эти блины станут прекрасным угощением не только для любителей хмеля и солода, но и для гурманов. При этом рецепт приготовления прост: достаточно молоко или воду в основе заменить на пиво.

"На литр пива нужно три яйца, соль, сахар – они добавляются по вкусу. После в смесь отправляем муку, доводим ее до консистенции жидкой сметаны и отправляем на сковородку", – делится секретами рецепта шеф-повар Анатолий Крюков.

Бояться, что пиво будет горчить в таких блинах, не нужно, отмечает кулинар. "В процессе выпекания все алкогольные вещества будут выходить", – пояснил Крюков.





Анатолий Крюков шеф-повар Если готовить блины на пиве, у них будет настоящий хлебный привкус, они будут душистее и ароматнее обычных. И подавать к ним лучше мороженое из ржаного хлеба. Его непросто найти, но оно продается.

Также в рецептуре пиво можно заменить на квас.

Блины со шпинатом и лососем

Шеф-повар Евгений Мещеряков рассказал о еще одном необычном ингредиенте, который смело можно добавлять в блинное тесто.

"На пол-литра молока берите 200 граммов шпината, хорошо его отожмите. Все это нужно перебить в единую массу в блендере, затем добавить 150 граммов муки, 20 граммов сахара, 2 яйца и соль по вкусу. Оставьте массу в комнатной температуре минут на 20, чтобы тесто стало однородным. Затем добавьте еще муки, доведите тесто до необходимой консистенции", – предложил шеф.

Перед запеканием Мещеряков настоятельно рекомендует добавить в тесто 30–40 граммов растительного масла, чтобы блины не прилипали к сковороде.

"У вас получатся такие зеленые блины на шпинате, которые отлично будут играть со сливочным сыром и рыбкой", – рекомендовал Мещеряков.

Начинка из устриц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нестандартно можно подать блины и с вполне классическим рецептом. Шеф-повар Дмитрий Табаков предложил не мелочиться и завернуть в традиционное лакомство устрицы.

"Берется либо замороженная, либо свежая устрица, достается из скорлупы. Далее делаем лизун – молоко и яйцо перемешиваем венчиком. Устрица сначала кладется в муку, потом в лизун, потом в панировочные сухари, лучше японские, затем жарится в большом количестве масла, во фритюре", – рассказал шеф-повар.

Он добавил, что подсаливать блюдо в ходе рецепта не нужно, так как устрица сама по себе имеет соленый вкус. "На выходе у нас получается интересный такой вкус блинов с жареной устрицей", – рассказал Табаков.

Свекла и рыба

В свою очередь, член правления Национальной ассоциации кулинаров России, судья международного класса, шеф-повар Денис Перевоз предложил в качестве начинки необычное сочетание свеклы и рыбы.

"Делаем паштет из свеклы и копченой семги. Мы запекаем овощ, чистим, натираем на мелкой терке и отжимаем от сока, заправляем йогуртом. После этого в смесь добавили зелень – ту, которую можно купить в любом маркете либо найти в собственном холодильнике. Также добавляем туда мелко рубленное яблоко – лучше взять сорт "симиренко" либо зеленое, которое будет больше кисло-сладким, чем сладким", – рассказал Перевоз.





Денис Перевоз член правления Национальной ассоциации кулинаров России, судья международного класса, шеф-повар Из рыбы можно взять подкопченную семгу либо заменить ее на копченую горбушу или скумбрию. Но лучше взять красную, более плотную, более жирную. Режем ее кубиками или соломкой и добавляем в паштет.

Дальше необходимо завернуть смесь в блинчик в виде треугольника, конверта или ролла – как удобно, а потом обжарить на сковороде. Шеф рекомендует делать это на смеси растительного и сливочного масел, чтобы блинчик получился блестящий.

"Подаем блинчик с долькой лимона или каким-то салатом из зелени или из авокадо. Он будет нестандартным, со свекольной начинкой, с ароматом копченой рыбы, хрустящим блинчиком и послевкусием яблока, которое будет все это оттенять", – рассказал Перевоз.

Апельсиновый сироп

Ну какая же Масленица без сладких десертных блинов. Для этого шеф-повар Виктор Липенгольц предложил сделать апельсиновый сироп.

"Берем апельсин, делаем сегменты (дольки, отчищенные от кожуры. – Прим. ред.), отжимаем сок из того, что осталось, добавляем сахар, сливочное масло, коньяк или апельсиновый ликер – все это на сковородку и поджигаем", – поделился рецептом шеф.

Блинчики можно как разогреть в сладкой массе на сковороде, так и просто полить ею уже на тарелке. "Подавать можно с шариком ванильного мороженого. Вот такой хороший, прикольный десерт на заметку", – добавил Липенгольц.

Профессиональные секреты

Ну и, конечно, шеф-повара не могли не поделиться главными секретами успешного приготовления блинов. Они совершенно простые, но знают о них далеко не все.

Первый совет. Добавлять яйца нужно в конце, после того как замес на блины уже сделан. "Если вы отправите яйца сразу в молоко или воду, когда будете взбивать венчиком или миксером тесто, то у вас произойдет вспенивание и блин будет прилипать к сковороде", – рассказал Денис Перевоз.

Второй совет. Блинный замес лучше делать заранее вечером, ставить его в холодильник, чтобы тесто настоялось и мука разошлась. "Тогда масса будет выпекаться лучше и блинчики получатся хрустящие", – отмечает шеф.

Наконец третий совет. Сковорода должна быть только для блинов, мыть ее нельзя. "Она не терпит ни воды, ни губок, ни каких-либо химических средств. Просто протирайте ее бумажным полотенцем и убирайте. И на сковороде для блинов готовьте только блины. Это аксиома", – рассказал шеф-повар Виктор Липенгольц.

При этом такую сковороду нет необходимости промазывать маслом – блины все равно не будут прилипать.

Приятного аппетита!