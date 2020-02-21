Ленинградские, нутовые, весенние: необычные рецепты блинов на Масленицу

Масленица в 2020 году продлится с 24 февраля по 1 марта. Для славян этот праздник символизировал встречу долгожданной весны. Дошедший до наших дней и любимый россиянами масленичный атрибут – блины. Их можно и нужно печь хоть каждый день, ну или хотя бы пару раз поэкспериментировать с рецептами от шеф-поваров. Узнайте, как приготовить необычное и вкусное масленичное угощение.



Блины с черемшой и творогом

Один из самых захватывающих ритуалов Масленицы – сжигание чучела: он знаменует прощание с зимой и приход весны. С весной ассоциируют и черемшу, она первая проклевывается из-под снега. "Молодая, нежная, зеленая, в сочетании с творогом она прекрасно впишется в праздничный стол", – уверен Александр Семенов, шеф-повар ресторана Maer. Блины готовятся просто и быстро.



Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Ингредиенты (на шесть блинов):

Мука пшеничная – 250 граммов

Молоко – 0,5 литра

Яйцо – 4 штуки

Соль – 10 граммов

Сахар – 30 граммов

Растительное масло – 30 граммов

Начинка:

Творог 0 % – 150 граммов

Черемша молодая – 150 граммов

Зеленый лук – 30 граммов

Соль, перец по вкусу

Укроп – 10 граммов

Смешиваем яйца, соль и сахар. В эту смесь добавляем просеянную муку и молоко. Далее взбиваем венчиком тесто до однородной массы, добавляем растительное масло. Затем нужно раскалить сковороду, смазать ее маслом. Выпекаем блины до готовности. Параллельно можно заняться начинкой. Промыть черемшу, бланшировать ее на сковороде, после – переложить в миску. Добавить к ней творог, зелень и хорошо перемешать. Начинку выложить в центр блина, а края связать стеблем зеленого лука, чтобы получился мешочек. Рекомендуется подавать со сметаной.



Ленинградский шик

Блины по-ленинградски замешиваются на кефире и подаются с красной икрой. Рецептом с Москвой 24 поделился ресторан Food Embassy.



Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Ингредиенты:

Кефир 1 % – 0,5 литра

Яйца – 2 штуки

Соль – щепотка

Сода – пол чайной ложки

Сахар – 1 столовая ложка

Мука – 400 граммов

Оливковое масло – 3 столовые ложки

Сметана – 1 ложка

Красная икра – 1 столовая ложка

Наливаем кефир в миску и солим. В отдельную миску разбиваем два яйца, взбиваем их. Добавляем к яйцам сахар, перемешиваем. Смесь из яиц вливаем в кефир и перемешиваем. Просеиваем муку, добавляем ее в смесь и тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Оставляем тесто в холодильнике на 30 минут.

Через полчаса добавляем оливковое масло в тесто и перемешиваем. Ставим разогревать сковородку с оливковым маслом. На хорошо разогретой сковороде выпекаем блин. Готовый блинчик складываем конвертом. Подаем его с ложкой сметаны и красной икры.



Нутовые блины

Нутовая мука придаст блинам едва уловимый привкус, который откроется в сочетании с баклажаном. Такой рецепт от шеф-повара ресторана Levantine Ильи Черкашина вполне может быть самостоятельной сытной горячей закуской.



Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Ингредиенты (на 18 блинов):

Мука цельнозерновая – 300 граммов

Мука нутовая – 300 граммов

Яйца – 2 штуки

Молоко (3,2 %) – 200 миллилитров

Вода – 100 миллилитров

Соль морская – 7 граммов

Сахар – 5 граммов

Оливковое масло – 30 миллилитров

Для начинки:

Баклажаны – 3 штуки

Йогурт турецкий – 200 граммов

Оливковое масло

Лимонный сок – 50 граммов

Соль по вкусу

Заатар (ближневосточные травы) – 20 граммов

Начинаем с теста для блинов. Яйца взбить венчиком, добавив щепотку соли и сахара. Влить к ним молоко, воду, оливковое масло, перемешать. Нутовую и пшеничную муку смешать и просеять. Тонкой струйкой муку ввести в смесь, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Еще раз перемешать и дать отстояться тесту 20 минут. Разогреть сковороду, смазать оливковым маслом. Выпекать блины диаметром 10 сантиметров.

Для начинки запекаем баклажаны на гриле (или в духовом шкафу) в течение 30 минут. Даем чуть остыть, снимаем кожуру. Мякоть отжать, порубить, посолить, добавить оливковое масло и йогурт, сбрызнуть соком лимона. Хорошо перемешать.

Выкладываем на блинчик баклажановый соус, сверху накрываем другим блинчиком, чередуя их с соусом. Сверху украшаем йогуртом и заатаром.



На сладенькое

Блины c баноффи от шеф-кондитера кондитерской Niqa Лизы Батт так и просятся к позднему завтраку выходного дня. Это отличный десерт для всей семьи, который подойдет даже тем, кто не готов стоять у плиты больше 15 минут.



Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Ингредиенты:

Яйца – 3 штуки

Сахар – 40 граммов

Соль – 2 грамма

Мука – 120 граммов

Молоко – 280 граммов

Масло растительное – 30 граммов

Растопленное сливочное масло – 50 граммов

Начинка:

Вареная сгущенка – 40 граммов

Банан – 1 штука

Сахар – 50 граммов

Масло сливочное – 20 граммов

Слайсы банана – 3 штуки

Сливки 33 % – 50 граммов

Семена ванили – 2 грамма



Все ингредиенты для теста смешать и взбить блендером. Далее смесь следует процедить через сито. В конце добавить растительное масло и перемешать венчиком. Хорошо раскалить сковородку, добавить растительное масло и выпекать блины.

Готовим начинку. Половину банана нарезаем тонкими кружочками, вторую половину нарезаем слайсами толщиной один сантиметр. Затем следует растопить сахар на сухой сковороде на медленном огне и ввести сливочное масло, перемешать. Обжарить слайсы банана, взбить сливки до устойчивых пиков, добавить свежие семена ванили и еще раз перемешать.

Дальше нужно будет подогреть два блина, смазать сгущенкой и выложить тонко нарезанные бананы, завернуть в конвертик. Смазать растопленным сливочным маслом. Рядом выложить обжаренные слайсы банана, украсить взбитыми сливками и веточкой мяты.