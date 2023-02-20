Диетолог объяснила, чем опасны блины на пиве

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Употребление блинов на пиве может привести к появлению отеков и набору веса. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"Пиво из-за содержания соли, пивных дрожжей способствует набору веса и образованию отеков, особенно если человек склонен к этому. Так как это Масленица, и блины будут есть регулярно, практически каждый день, я бы рекомендовала использовать классический способ изготовления блинов", – объяснила она.

Специалист отметила, что людям, у которых есть предпосылки к набору лишнего веса, диабету и непереносимости лактозы, стоит добавлять в блюдо воду. По словам эксперта, также не следует добавлять большое количество сахара при приготовлении блинов.

"Если мы едим с чем-то соленым, с рыбой, с икрой, этого уже более чем достаточно, туда не нужно добавлять еще большее количество сахара, чтобы блин был сладкий, а икра и рыба будут солеными. Таких блинов вы съедите намного больше. Как известно, организму очень нравится вкус солено-сладкого сочетания", – резюмировала Писарева.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал инструкцию по приготовлению блинов. Так, при выборе ингредиентов следует смотреть на качество и состав продуктов. Вместо белой пшеничной муки высшего сорта эксперты порекомендовали обратить внимание на овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь.



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