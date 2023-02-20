Кулинарные мастер-классы проведут на 19 площадках "Московской Масленицы"

Фото: "Московские сезоны"

Кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд в традиционных печах и на офирах проводят на 19 площадках фестиваля "Московская Масленица", который стартовал в столице 17 февраля, сообщает оргкомитет цикла городских и уличных фестивалей "Московские сезоны".

К примеру, научиться печь гречневые блины с лесными грибами, сливочным соусом и капустой по-купечески можно на улицах Перерве, Сухонской и Городецкой, Коптевском, Ореховом бульварах и бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Славы и бульваре в 16-м микрорайоне Крюкова в Зеленограде.

Занятия на этих площадках стартуют в 11:00 24 и 26 февраля. Уже в 13:00 повара покажут, как сделать пшеничные блины с припеком из кедровых орехов и начинкой из ягодного варенья или лесных грибов.

24 и 26 февраля в 11:00 пройдет мастер-класс по блинам с куриной грудкой, лесными грибами и карамелизированной свеклой с орехами, а в 13:00 гостей научат готовить "бархатные" блины с грушей и яблочным повидлом.

Готовить на офирах научат также на улицах Адмирала Руднева, Хачатуряна, Матвеевской, Митинской и Профсоюзной, пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц, а также в скверах у Гольяновского пруда и станции метро "Некрасовка".

25 февраля в 11:00 можно будет узнать, как пекутся пшеничные блины с лесными грибами или с начинкой из куриной грудки и грибов и как подавать их на стол в мешочках. В 13:00 раскроют секрет соложеников, пропитанных яблочным повидлом и малиновым вареньем.

24 и 26 февраля в 11:00 можно будет научиться печь налистники с обжаренной на огне говядиной и начинкой из лесных грибов, а в 13:00 – оладушки с печеной тыквой и медом, а также с запеченной свеклой и орехами.

Секреты приготовления блюд в русской печи раскроют на улицах Теплый Стан, Святоозерской и Ключевой. Мастер-классы 25 февраля посвятят блинам со свекольным соком и ряженкой, 24 и 26 февраля – блинам-мешочкам с грибами, курицей и тертым сыром, а в эти же дни в 13:00 – оладьям с манкой, яблоками и корицей.

Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" стартовал в столице 17 февраля. Продлится он в течение 10 дней. Для горожан доступны 23 фестивальные площадки.

Гости мероприятия могут познакомиться с разнообразными традициями празднования Масленицы, а также с гастрономическими вкусами блюд, которые готовят по рецептам народов России.

В этом году на площадках посетители смогут попробовать праздничные угощения, а юные гости примут участие в творческих и кулинарных мастер-классах, благодаря которым дети узнают о народных промыслах.



Площадки фестиваля "Московская Масленица" собрали большое количество гостей

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