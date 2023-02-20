В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать ингредиенты для масленичных блинов

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Роспотребнадзор опубликовал инструкцию по приготовлению блинов.

Так, при выборе ингредиентов следует смотреть на качество и состав продуктов. Вместо белой пшеничной муки высшего сорта эксперты порекомендовали обратить внимание на овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь.

"При выборе молока необходимо обращать внимание на целостность упаковки, срок годности и состав. Сырое молоко можно купить на рынке, но только если у продавца есть заключение ветеринарно-санитарной лаборатории, а перед употреблением его надо обязательно прокипятить. Также можно сделать блины на кефире пониженной жирности", – отметил Роспотребнадзор.

Сливочное масло необходимо брать без растительных жиров. Растительное же масло нужно поместить в стеклянную закрытую емкость и оставить в темном месте или в холодильнике.

"При покупке готовых замороженных блинов в первую очередь следует обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. Блины могут быть упакованы в полиэтиленовую или картонную упаковку. Конечно, полиэтиленовая значительно упрощает выбор, ведь есть возможность рассмотреть продукт", – добавляется в сообщении.

Эксперты ведомства сказали, что блины необходимо делать одинакового размера. Цвет должен быть от кремового до слегка коричневого. Помимо этого, блины не должны слипаться, резюмировал Роспотребнадзор.

Ранее диетолог Наталья Нефедова дала ряд рекомендаций по употреблению традиционного праздничного блюда – блинов – тем, кто следит за фигурой и придерживается диеты. По ее словам, один блин содержит порядка 120–150 килокалорий. Нефедова рекомендовала выбирать такое блюдо без сладких начинок.

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