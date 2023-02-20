Топ-5 необычных рецептов блинов из разных регионов России

В 2023 году празднование Масленицы выпадает на неделю с 20 по 26 февраля. По традиции в эти дни многие россияне участвуют в народных гуляньях, в том числе сжигают чучело зимы, и, конечно же, пекут блины. Как сделать праздник вкуснее, а также какие необычные рецепты со всей страны стоит попробовать – читайте в материале Москвы 24.



Удмуртские блины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Табани – пористые блины из дрожжевого теста, которые готовят в Удмуртии. К ним подают холодный молочно-яичный соус зырет. Все ингредиенты замешивают с вечера, чтобы утром приготовить блюдо из уже настоявшегося в течение 6–8 часов теста. Табани нередко делают с припеком, например, в качестве него берут рубленый зеленый лук. Раньше их делали в печке, сейчас же готовят на сковороде.

Ингредиенты для теста:

мука – 3 стакана;

молоко – 2 стакана;

дрожжи – 20 граммов;

яйцо – 2 штуки;

сахар – столовая ложка;

растительное масло – 2 столовые ложки;

соль – по вкусу.

Рецепт приготовления

В подогретом примерно до 40 градусов молоке развести дрожжи, затем добавить остальные ингредиенты. Оставить тесто при комнатной температуре до утра, несколько раз его можно обмять. Готовить нужно на хорошо разогретой сковороде. Тесто следует лить толстым слоем, чтобы получилась пышная лепешка. Для табани с припеком на сырую часть теста нужно положить начинку, а затем аккуратно перевернуть.

Соус:

молоко – 1 стакан;

мука – 50 граммов;

сливочное масло – 20 граммов.

Все ингредиенты взбить, затем нагреть до загустения и появления пузырьков. Далее массу нужно остудить и можно угощаться.



Мордовские блины

Пачат – пшенные блины по-мордовски. Они получаются пышными и больше похожи на лепешки. Подавать их к столу рекомендуют со сметаной и медом.

Ингредиенты для теста:

пшено – 1 стакан;

жирное молоко – 350–400 миллилитров;

сахар – 3 столовые ложки;

дрожжи – 20 граммов свежих или 10 – сухих;

яйца – 4 целых яйца и 2 желтка;

соль – чайная ложка;

сливочное масло – 1–2 столовые ложки;

мука – 300 граммов.

Рецепт приготовления

Измельчить пшенную крупу до муки. Подогреть молоко до 40 градусов, добавить ложку сахара и дрожжи. Размешать и дать смеси немного настояться. Затем взбить яйца и желтки с солью, оставшимся сахаром и растопленным маслом. Влить дрожжевую смесь и перемешать. После этого добавить пшенную муку, также постепенно ввести обычную и долить молоко. Тесто должно стать похоже по консистенции на сметану. Далее необходимо накрыть миску полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5–2 часа. После можно выпекать.



Татарские блины

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тэбикмэк – татарские ажурные дрожжевые блины. В зависимости от предпочтений их можно сделать тонкими или толстыми.

Ингредиенты для теста:

молоко – 500 миллилитров;

яйца – 2 штуки;

манная крупа – 160 граммов;

пшенная мука – 300 граммов;

сахар – 4 столовые ложки;

растительное масло – 3 столовые ложки;

сухие дрожжи – чайная ложка;

соль – чайная ложка;

сода – 1/2 чайной ложки.

Рецепт приготовления

Смешать муку, манку и две столовые ложки сахара, добавить соль и дрожжи. Затем влить теплое молоко, размешать и накрыть тесто пленкой. Оставить его на 2–3 часа. Отдельно соединить яйца, растительное масло и оставшийся сахар. После влить смесь в тесто и тщательно перемешать. Далее развести соду с небольшим количество воды и тоже добавить в тесто. Снова все перемешать. После этого можно подлить воды в зависимости от того, какой толщины нужны блины.



Марийские блины

Команмелна – традиционные блины, которые готовят в Республике Марий Эл. Они состоят из трех слоев и больше похожи на открытые пироги. Толщина одного блина составляет примерно 6–7 миллиметров. Команмелна подают сложенными стопками.

Ингредиенты для теста:

Тесто 1:

ржаная мука – 90 граммов/2/3 стакана;

яйцо – 1 штука;

соль – щепотка.

Тесто 2:

овсяная мука – 40 граммов/0,5 стакана;

молоко – 150 миллилитров/2/3 стакана;

сметана – 1–2 столовых ложки.

Тесто 3:

овсяные или злаковые хлопья – 100 граммов;

сметана – 150–170 граммов.

Растительное масло – для противня, сливочное масло – для подачи.

Рецепт приготовления

Для теста 1 перемешать яйцо с солью, добавить просеянную ржаную муку, замесить эластичное тесто. После разделить его на две-три части и укрыть, чтобы не высохло. Для теста 2 перемешать молоко со сметаной, овсяной мукой, для густоты можно добавить немного манки. Затем в разогретую до 200 градусов духовку поставить раскатанные лепешки теста 1 и запекать три минуты. После подрумянивания необходимо смазать слой тестом 2. Еще спустя несколько минут можно смазывать блин тестом 3. Предварительно следует выдержать овсяные хлопья в сметане примерено несколько часов. Как только тесто схватится, блин можно перевернуть.



Новгородские блины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старинный рецепт блинов, когда каждое "солнышко" промазывается какой-либо начинкой, укладывается в стопку, а перед подачей на стол нарезается как куски торта.

Ингредиенты для теста:

молоко – 0,5 литра;

яйца – 4 штуки;

сметана – 100 граммов;

мука – 300 граммов;

сахар – столовая ложка;

соль – 0,5 чайной ложки;

растительное масло – 2 столовые ложки.

Для начинки:

сметана – 500 граммов;

мед по вкусу;

топленое сливочное масло – 2 столовые ложки.

Рецепт приготовления

Яйца взбить с солью и сахаром, добавить сметану и часть молока, затем высыпать муку и перемешать до однородной консистенции. Влить остаток молока и снова перемешать. Добавить растительное масло и дать тесту постоять 10 минут.

Для начинки перемешать сметану с медом. Каждый снятый блин промазать маслом, а сверху вылить столовую ложку начинки. Блины уложить стопкой. Затем дать постоять блюду 10–15 минут.

