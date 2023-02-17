Более 80% опрошенных россиян признались, что едят блины на Масленицу

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По результатам опроса СК "Росгосстрах" и сети магазинов Cozy Home стало известно, что Масленицу отмечает 91% россиян. При этом едят блины в честь праздника 82% респондентов, сообщает "Газета.ру".

"36% респондентов ответили, что встречают Масленую неделю с близкими за столом. 15% считают, что Масленица – повод поесть блины", – отмечается в сообщении.

Кроме того, 54% респондентов в Масленицу ходят в гости или принимают близких у себя дома, в то время как 37% участвуют в народных гуляниях, а 13% – в традиционных играх и забавах.

Традицию сжигания чучела на Масленицу соблюдают всего 44% опрошенных. 53% занимаются приготовлением блинов 2–5 раз в Масленую неделю, 9% готовят это угощение в праздник каждый день.

Любимыми начинками для блинов у россиян являются сметана (58%), икра (46%), сгущенка (43%) и варенье (34%).

20% опрошенных россиян считают Масленицу обычным праздником, 19% – языческим обрядом, а 60% – культурным событием.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Московская Масленица" открылся на 23 площадках в столице. Гости и жители Москвы могут с 17 по 26 февраля попробовать более 50 видов блинов, узнать народные масленичные традиции, послушать музыку народов российских регионов и окунуться в атмосферу праздника.

Кроме того, желающие смогут передать открытки и видеопоздравления ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции, а также передать им подарки.



В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица"

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