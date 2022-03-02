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общество

12:03

Онищенко рассказал о пользе Масленицы для здоровья

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Масленица является обычаем, помогающем сберечь здоровье, рассказал бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, в период перехода из зимы в весну организм должен получать белок из различных молочных продуктов, в том числе сыров. Он подчеркнул, что это считается оздоровительной процедурой.

"Масленица – это здоровьесберегающий обычай, который сегодня правильно культивируется в сознании молодого поколения", – отметил Онищенко.

Он добавил, что в его семье принято готовить много блинов.

"У меня дома блины не только на Масленицу готовят. Едоков много, со мной живет дочь со своими пятью детьми. Так что у нас, как говорится, плита не остывает", – поделился Онищенко.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, сколько блинов в день можно съесть на Масленицу, чтобы не навредить организму. По ее словам, Масленица является традиционным праздником, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии поесть блины. При этом лучше съесть один-два блина.

Также диетологи назвали способы приготовления блинов для людей с проблемами со здоровьем. Специалисты посоветовали готовить блины на воде, а также использовать гречневую или черемуховую муку.

ВДНХ отменила праздничные мероприятия в масленичную неделю

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