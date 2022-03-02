Онищенко рассказал о пользе Масленицы для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Масленица является обычаем, помогающем сберечь здоровье, рассказал бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, в период перехода из зимы в весну организм должен получать белок из различных молочных продуктов, в том числе сыров. Он подчеркнул, что это считается оздоровительной процедурой.
"Масленица – это здоровьесберегающий обычай, который сегодня правильно культивируется в сознании молодого поколения", – отметил Онищенко.
Он добавил, что в его семье принято готовить много блинов.
"У меня дома блины не только на Масленицу готовят. Едоков много, со мной живет дочь со своими пятью детьми. Так что у нас, как говорится, плита не остывает", – поделился Онищенко.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, сколько блинов в день можно съесть на Масленицу, чтобы не навредить организму. По ее словам, Масленица является традиционным праздником, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии поесть блины. При этом лучше съесть один-два блина.
Также диетологи назвали способы приготовления блинов для людей с проблемами со здоровьем. Специалисты посоветовали готовить блины на воде, а также использовать гречневую или черемуховую муку.
ВДНХ отменила праздничные мероприятия в масленичную неделю
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: