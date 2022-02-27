Диетологи назвали способы приготовления блинов для людей с проблемами со здоровьем

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Людям, имеющим проблемы со здоровьем и склонным к набору веса, следует готовить блины на воде, с использованием гречневой или черемуховой муки, рассказали диетологи в интервью РИА Новости.
Как отметила диетолог Маргарита Королева, если у человека есть осложнения со здоровьем, то нужно готовить блины с более здоровыми ингредиентами. Например, выпекать их из гречневой или из черемуховой муки, из тех продуктов, которые не содержат глютен. Готовить такие блины можно на воде. Также блины без коровьего молока можно использовать с начинками из ягод, овощей.
В свою очередь специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау добавила, что при заболеваниях, связанных с метаболическими процессами в организме, можно также делать блины на смеси цельнозерновой муки и муки высшего сорта или на овсяной муке. Специалист пояснила, что при готовке рекомендуется класть меньше масла и сахара. Для аромата и вкуса можно добавить немного растопленного сливочного масла в блинную смесь.
Ранее диетологи объяснили, почему перед употреблением блинов лучше полноценно поесть или съесть овощи. По мнению специалистов, масленичное угощение предпочтительней в качестве перекуса.
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