Топ неожиданных рецептов блинов к Масленице

Масленица – самый веселый и сытный народный праздник. В этом году масленичная неделя начинается с 28 февраля и продлится до 6 марта. Поэтому уже совсем скоро на всех кухнях России повеет ароматным запахом печеного теста. В традиционном исполнении для блинов требуется пшеничная мука, однако многим классика уже наскучила. Делимся оригинальными рецептами народного угощения.



Гороховые блины

Гороховая мука – кладезь полезных витаминов и микроэлементов. В 100 граммах продукта содержится 54% от суточной нормы витамина В1, а также от 20 до 22 граммов растительного белка, который отлично усваивается организмом. Кроме того, гороховая мука богата холином, фосфором, магнием, цинком, калием, витамином РР и другими витаминами группы B.

Замешанные на ней блины имеют насыщенный вкус и удивят любого гурмана. Чтобы приготовить сытное и полезное блюдо, вам понадобятся: гороховая мука (200 граммов), яйца (две штуки), вода (300 миллилитров), сахар (чайная ложка), разрыхлитель (чайная ложка), соль (1/3 чайной ложки) и растительное масло (45 миллилитров).

Все сухие ингредиенты следует смешать в глубокой миске, затем добавить яйца. После этого залить в смесь около 200 миллилитров воды. Получившееся тесто нужно хорошенько перемешать, чтобы в нем не осталось комочков. Далее добавляем растительное масло и снова тщательно перемешиваем. Накрываем миску пищевой пленкой и отставляем в теплое место.

По истечении часа добавляем в тесто оставшиеся 100 миллилитров воды и еще раз перемешиваем. Осталось только смазать сковороду растительным маслом и выпекать блины на среднем огне. Получившееся ароматное угощение можно подавать на стол со сметаной или любыми другими соусами по вкусу.



Гречневые блины

Гречневая мука, как и сама гречка, обладает множеством уникальных свойств. В ее состав входят 10 незаменимых аминокислот. Этот продукт не только укрепляет иммунитет и улучшает работу мозга, но также крайне полезен для нервной системы. Гречневая мука богата витаминами группы B, РР, Е, минералами и клетчаткой. Выпечка на ее основе получается питательной, не перегружает пищеварение и не вызывает увеличения веса.

Конечно, если не злоупотреблять получившимися лакомствами. Однако удержаться от лишней порции иногда бывает непросто, потому что гречневые блины обладают ярким и необычным вкусом. Для приготовления этого блюда понадобятся гречневая мука (150 граммов), яйца (две штуки), вода (1/2 стакана), молоко (стакан), сливочное масло (20 граммов) и соль (5 граммов).

Муку следует просеять и добавить в нее соль, яйца и растопленное сливочное масло. Далее влить молоко комнатной температуры. Тесто нужно перемешать, после чего накрыть и спрятать в холодильник. Оно должно настояться в течение трех часов. Затем его следует достать, влить ледяную воду и еще раз перемешать.

После этого можно начинать выпекать блины на горячей сковороде. Необходимо учесть, что гречневая мука не содержит такого большого количества клейковины, как пшеничная. Поэтому блины нужно переворачивать очень осторожно. Получившееся угощение идеально сочетается с несладкими начинками. Например, в гречневые блины можно завернуть ломтики ветчины с сыром или мясной фарш.



Блины из спельтовой муки

Спельтовая мука ничем не уступает пшеничной, а по полезным свойствам даже превосходит ее. Главное преимущество этого продукта заключается в высоком содержании клетчатки. Кроме того, она богата белком, витаминами группы B, РР, Е и необходимыми организму микроэлементами: калием, магнием, цинком, железом. В отличие от пшеничной, спельтовая мука не содержит такого количества глютена, что крайне важно для людей с пищевой аллергией.

Она обладает тонким ореховым привкусом и прекрасно подходит для выпечки. Из спельтовой муки получаются вкусное печенье, ароматный хлеб и, конечно же, блины. Чтобы приготовить на Масленицу оригинальное угощение, понадобятся мука из спельты (150 граммом), яйца (2 штуки), кефир 3,2% (225 граммов), вода (150 граммов), сахар (1,5 столовые ложки), подсолнечное масло (1,5 столовые ложки), сливочное масло (50 граммов), соль (щепотка) и сода (щепотка).

Для начала необходимо просеять муку, затем добавить в нее остальные сухие ингредиенты. Далее смешать с теплой водой кефир и влить в смесь. Сюда же отправить яйца, подсолнечное масло и растопленное сливочное. Получившееся тесто нужно хорошо замесить венчиком, чтобы не было комочков, а затем дать настояться в течение 40 минут. Выпекать блины следует на смазанной маслом сковороде. Аппетитное и полезное лакомство можно подавать со сгущенкой, ягодами и сметаной.



Ржаные блины

Еще один оригинальный вариант – заменить пшеничную муку ржаной. В ее состав входит богатый витаминно-минеральный комплекс. При регулярном употреблении она повышает сопротивляемость организма к заболеваниям, стимулируя иммунную систему. Попадая в кишечник, этот продукт прекрасно очищает его стенки, а также способствует выводу лишних веществ.

Специалисты рекомендуют включать хлебобулочные изделия из ржаной муки в свой рацион каждый день. При этом выпечка, сделанная из нее, не только полезна, но еще обладает особым вкусом. Ржаные блины получаются очень ароматными и гораздо более сытными, чем в классическом исполнении. Для приготовления этого лакомства нужно взять ржаную муку (200 граммов), яйца (три штуки), молоко (400 миллилитров), масло сливочное (50 граммов), сахар и соль по вкусу.

Сперва нужно взбить яйца с сахаром, а затем добавить туда половину муки и тщательно перемешать. Далее досыпать оставшуюся часть муки, соль и влить теплое молоко с растопленным сливочным маслом. Получившееся тесто необходимо еще раз перемешать и можно начинать печь блины на смазанной маслом сковороде.

Вместе с тем нужно помнить, что залог успеха любой выпечки – это не только хороший рецепт и мастерство хозяйки. Определяющим фактором также является качество муки и других продуктов, из которых она была приготовлена. Чтобы порадовать родных на Масленицу, следует обращаться к проверенным поставщикам. Найти муку высшего качества и другие продукты для идеальных блинов можно "ВЛАВКЕ". Кроме того, если времени на выпечку нет, здесь же можно заказать готовое лакомство на любой вкус. Нежные и тонкие блинчики с щедрой начинкой из фермерской говядины, яблок и творога станут идеальным угощением для всех любителей масленичной традиции.