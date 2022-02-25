Дворцы и центры творчества Москвы подготовили праздничные мероприятия на Масленицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские дворцы и центры творчества подготовили для жителей столицы тематические мероприятия к масленичной неделе. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки сообщает Агентство "Москва".

"Масленичная неделя в этом году стартует 28 февраля, и с этого дня в московских дворцах и центрах творчества начнутся тематические мероприятия. Москвичи смогут принять участие в масленичных гуляниях и онлайн-активностях", – рассказали в ведомстве.

Так, в первый день узкой Масленицы 28 февраля в 13:00 дворец творчества детей и молодежи "Восточный" проведет дистанционное занятие. Педагоги расскажут юным москвичам о традициях проводов зимы и встречи весны, дошедших до наших дней.

В свою очередь, детско-юношеский центр "Виктория" 2 марта в 16:00 приглашает всех желающих собраться на семейный праздник. Участники смогут спеть песни и частушки, поучаствовать в плясках, а также продегустировать блины.

В третий день широкой Масленицы 5 марта в 10:00 дворец творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова" проведет онлайн мастер-класс по приготовлению праздничного блинного торта.

Специальную программу к праздникам также подготовили дом детского творчества на Таганке и центр детского творчества "Свиблово".

Ранее о праздничной программе празднования Масленицы рассказали на ВДНХ. Гулянья пройдут с 25 февраля по 6 марта. На некоторые мероприятия участникам потребуются предварительная регистрация, удостоверяющий личность документ и QR-код.