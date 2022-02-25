ВДНХ пригласила москвичей отпраздновать Масленицу

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
ВДНХ подготовила программу для празднования Масленицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Гулянья пройдут с 25 февраля по 6 марта. На некоторые мероприятия от участников потребуют зарегистрироваться заранее, а перед началом показать удостоверяющий личность документ и QR-код.
Главным гастрономическим событием на ВДНХ станет масленичная ярмарка. Десятки праздничных шале с подсветкой расположатся за павильоном № 55 "Музей оптических иллюзий". Они будут работать с 25 февраля по 6 марта c 11:00 до 20:00.
Посетители ярмарки смогут подкрепиться традиционными блинами с разными начинками. Кроме того, у них появится возможность попробовать блин – хот-дог.
26 февраля центр славянской письменности "Слово" проведет лекцию-концерт "Масленичные песни и обряды". Она стартует в 14:00 под руководством филолога и фольклориста Александра Маточкина, который расскажет об истоках песенной народной поэзии и исполнит композиции народов России.
С 28 февраля по 6 марта на ВДНХ пройдут творческие занятия по росписи акриловыми красками фарфоровых и деревянных игрушек. Мероприятия будут платными и потребуют предварительной регистрации.
С 1 по 6 марта с 11:00 до 18:00 в рамках праздника для детей пройдут занятия по изготовлению из соломы нарядных кукол и игрушек-солнышек. При этом в последний день Масленицы "Городская ферма" проведет лекцию, на которой расскажут о возникновении праздника и его традициях. Начало – в 12:30.
На площадках "Городской фермы" пройдут кулинарные и творческие занятия, а также интерактивные театрализованные представления, подвижные игры и соревнования.
В последний день масленичной недели, 6 марта, гости ВДНХ смогут посетить фестиваль "Нео-Масленица", на котором организаторы применят современные технологии. Мероприятие состоится на Центральной аллее и площади Промышленности с 12:00 до 20:00.
Кроме того, в рамках завершающего дня празднований пройдет большая развлекательная программа. Посетители смогут поучаствовать в перетягивании каната и прыжках через гигантскую скакалку, веселых хороводах и играх.
Кульминацией праздника станет мэппинг-шоу "Масленица", на котором гости увидят видеопроекции движущихся изображений на чучело. Позднее состоится виртуальное сожжение символа праздника. Начало – в 19:00.
Ранее ВДНХ провела праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Посетителей приняли участие в конкурсах, присоединились к бесплатным экскурсиям и попробовали блюда военных лет.
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