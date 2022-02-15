Кремлевский дворец приостановил проведение мероприятий до 28 февраля

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Государственный Кремлевский дворец приостановил проведение всех запланированных до 28 февраля мероприятий на более поздний срок из-за эпидемической ситуации. Об этом свидетельствует афиша зала.

В частности, перенесены концерт "Праздник для всех влюбленных" телеканала "Муз-ТВ", показы спектаклей "Корсар", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" театра "Кремлевский балет", "Ромео и Джульетта" и "Жизель" Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. Кроме того, не состоится в установленный срок юбилейный вечер Андриса Лиепы.

Запланированный на 2 марта концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева перенесен на 2 апреля. Все следующие мероприятия, предварительно, пройдут в соответствии с графиком.

Ранее стало известно, что Новая Третьяковка продала все билеты на выставку "Михаил Врубель", которая проходит с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022-го. Посетители смогут увидеть более 300 произведений из 14 российских и зарубежных музеев.

Также в выставочном центре "Гостиный двор" в Москве началась II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". На выставке-форуме покажут живопись, предметы ювелирного искусства, скульптуры, архитектурные объекты, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство и многое другое.

