Новая Третьяковка продала все билеты на выставку "Михаил Врубель"

Картина: М. Врубель. "Пан". 1899 год.

На выставку "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке выкуплены все билеты до конца ее работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу галереи.

При этом данные на сайте музея свидетельствуют о том, что несколько билетов еще можно приобрести на 23 февраля.

Выставка "Михаил Врубель" проходит с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022-го. Посетители смогут увидеть более 300 произведений из 14 российских и зарубежных музеев.

Ранее в выставочном центре "Гостиный двор" в Москве началась II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". На выставке-форуме покажут живопись, предметы ювелирного искусства, скульптуры, архитектурные объекты, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство и многое другое.

