ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

23 февраля посетители ВДНХ смогут принять участие в брейн-рингах по военной истории России, послушать патриотические песни, а также попробовать блюда военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

"23 февраля на самом большом катке в Москве пройдет спортивно-развлекательная программа. <...> На площадке у фонтана "Дружба народов" проведут армейскую зарядку на льду. А на вечернем сеансе с 17:30 до 19:00 все гости большого катка смогут принять участие в мастер-классах "Танцы военных лет". <...> В честь праздника можно будет продегустировать блюда полевых кухонь военных лет и приобрести сувенирную продукцию", – говорится в сообщении.

По случаю праздника специальную программу подготовил "Союзмультпарк". С 11:30 и до 19:30 детей будут развлекать аниматоры в тематических костюмах. В частности, юные посетители смогут принять участие в играх, развивающих силу и выносливость, а также танцевальном флешмобе.

В 19:00 в Доме культуры на ВДНХ состоится концерт "Как сладко с тобою мне быть...". Оперная певица Марина Агафонова споет классические романсы о любви и патриотические песни. А спустя час в павильоне "Космонавтика и авиация" группа "Зоркий" выступит с экспериментальным концертом: музыканты будут на ходу создавать песни из стихов поэтов разных стран, посвященные небу и космосу.

Также в павильоне пройдут бесплатные экскурсии, посвященные героям космической отрасли. С 15:30 до 16:30 запланированы брейн-ринги по отечественной военной истории для детей от 10 до 14 лет, а с 17:00 к ним смогут присоединиться участники старше 16 лет.

К празднику подготовился и "Москвариум". Например, 23 февраля все военные смогут получить скидку 50% на посещение экспозиции "Аквариум".

При посещении павильонов ВДНХ горожанам потребуется предъявить QR-код. В помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что на столичных билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах развесили 450 праздничных плакатов ко Дню защитника Отечества. Также подготовлены специальные видеоролики, которые 22 и 23 февраля будут транслировать на фасадах домов-"книжек" на Новом Арбате.