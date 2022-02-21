Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В День защитника Отечества все парковки в Москве будут бесплатными. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Парковка будет бесплатной и на улицах с повышенным тарифом. Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в праздничные дни на дороги традиционно выезжает меньше машин.
"Просим жителей внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и не создать помех движению транспорта", – подчеркнул он.
Ликсутов также отметил, что парковки со шлагбаумом останутся платными.
Ранее сообщалось, что около 40 новых искусственных неровностей будут установлены на дорогах на востоке столицы, также в округе обустроят 40 новых пешеходных переходов. В ВАО специалисты установят на дорогах 36 искусственных неровностей, обустроят участки пешеходных тротуаров, организуют 130 дополнительных парковочных мест для автомобилей и установят 22 дорожных знака.
Столичные парковки будут бесплатными 23 февраля
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