Восемь внеуличных пешеходных переходов через пути МЦД-1 построят в Москве до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве планируют до 2024 года построить восемь внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"Пешеходные переходы позволят удобно и безопасно переходить через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта", – отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Подрядчик для проведения работ определен по итогам конкурсной процедуры.
Новые пешеходные переходы строят через железнодорожные пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта в районе улиц Полоцкой и Гвардейской, а также через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома 29.
По пяти переходам разрабатывается проектная документация. Они появятся в районе улицы Ивана Франко, улицы Василисы Кожиной, улицы Яблочкова, а также на Дмитровском шоссе и улице Бутырский Вал.
В комплексе городского хозяйства Москвы ранее сообщили, что в 2024 году планируется капитально отремонтировать девять подземных пешеходных переходов. Планируется обновить внешние декоративные элементы, а также инженерные системы объектов.
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