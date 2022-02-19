Восемь внеуличных пешеходных переходов через пути МЦД-1 построят в Москве до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве планируют до 2024 года построить восемь внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Пешеходные переходы позволят удобно и безопасно переходить через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта", – отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Подрядчик для проведения работ определен по итогам конкурсной процедуры.

Новые пешеходные переходы строят через железнодорожные пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта в районе улиц Полоцкой и Гвардейской, а также через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома 29.

По пяти переходам разрабатывается проектная документация. Они появятся в районе улицы Ивана Франко, улицы Василисы Кожиной, улицы Яблочкова, а также на Дмитровском шоссе и улице Бутырский Вал.

В комплексе городского хозяйства Москвы ранее сообщили, что в 2024 году планируется капитально отремонтировать девять подземных пешеходных переходов. Планируется обновить внешние декоративные элементы, а также инженерные системы объектов.