Эксперты посоветовали, как следует питаться на Масленичной неделе

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Диетологи объяснили, почему перед употреблением блинов лучше полноценно поесть или съесть овощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Если человек планирует в течение Масленичной недели есть блины каждый день, то нужно постараться сократить их порции. Таким мнением поделилась специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау. Она посоветовала до употребления блинов съесть фрукт, овощи или овощной суп. Таким образом желудок вовремя просигнализирует о том, что блинов уже достаточно.

Врач-диетолог Маргарита Королева добавила, что лучше не заменять блинами полноценные приемы пищи. По мнению специалиста, масленичное угощение предпочтительней в качестве перекуса.

Диетологи заявили, что наиболее полезными будут несладкие блины с рыбой, ягодами, с источником белка. Рау пояснила, что самым здоровым вариантом будут блины с добавлением овощей, мяса, ягод и фруктов без сахара. Если же количество блинов небольшое, то можно выбрать любую начинку.

В свою очередь, Королева, добавил, что в случае приготовления блинов с припеком, в которых начинка сразу вмешивается в тесто, то набор ингредиентов остается тем же. Но тогда лучше не добавлять сметану или другие добавки.

Ранее главный диетолог Москвы рассказала, как следует питаться в дни Масленичной недели. По мнению Антонины Стародубовой, даже здоровому человеку не стоит за один раз съедать больше четырех блинов. А также нельзя злоупотреблять сахаром в начинках.