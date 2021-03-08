Диетолог рассказала, сколько можно съедать блинов за один раз

Главный диетолог Москвы рассказала, как следует питаться в дни Масленичной недели. По мнению Антонины Стародубовой, даже здоровому человеку не стоит за один раз съедать больше четырех блинов. А также нельзя злоупотреблять сахаром в начинках.

Кроме того, Стародубова напомнила, что существует множество способов сделать сами блины менее калорийными. Например, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности. А вместо муки высшего сорта брать различные виды муки из цельного зерна – гречневую, полбяную, ржаную. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.