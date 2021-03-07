Городские службы Москвы начали подметать улицы на фоне снегопада

Видео: Teelgram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы

Комплекс городского хозяйства Москвы направил коммунальную технику на устранение последствий снегопада в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Городские службы приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", – указано в сообщении.

В столичном комплексе городского хозяйства попросили водителей с пониманием отнестись к уборке и не мешать движению снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что городские службы столицы в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы. В городе очищают дворы и снимают снег с крыш жилых домов.

По информации метеорологов, до конца дня 7 марта в Москве может выпасть 2 – 3 сантиметра снега. Ожидается, что выпадение осадков может прекратиться до 17:00 – 18:00.

