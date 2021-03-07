Городские службы Москвы начали подметать улицы на фоне снегопада

"Городские службы приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", – указано в сообщении.
В столичном комплексе городского хозяйства попросили водителей с пониманием отнестись к уборке и не мешать движению снегоуборочной техники.
Ранее сообщалось, что городские службы столицы в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы. В городе очищают дворы и снимают снег с крыш жилых домов.
По информации метеорологов, до конца дня 7 марта в Москве может выпасть 2 – 3 сантиметра снега. Ожидается, что выпадение осадков может прекратиться до 17:00 – 18:00.
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