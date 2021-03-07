К концу дня в Москве может выпасть около 2 – 3 см снега

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Из-за пришедшего в центр России из Скандинавии североатлантического циклона 7 марта к концу дня в Москве может выпасть 2 – 3 сантиметра снега. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"В столице снег идет с самого утра. Согласно предварительным расчетам, он будет продолжаться до 17:00 – 18:00", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что осадки сопровождаются метелью и усилением ветра в порывах 13-18 метров в секунду. Водителей призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее из-за прогнозируемого ухудшения видимости на дорогах подмосковным водителям рекомендовали останавливаться у пешеходных переходов и не превышать скорость.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, в Москве и Подмосковье в воскресенье выпадет рекордное количество осадков. Специалист заявил, что в столичном регионе ожидается до 8–9 миллиметров.