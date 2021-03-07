Из-за ухудшения видимости подмосковных водителей призвали останавливаться у переходов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за прогнозируемого ухудшения видимости на дорогах подмосковным водителям рекомендовали останавливаться у пешеходных переходов и не превышать скорость. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram.

"В Подмосковье снег, местами сильный. Вечером прогнозируется от 3 до 5 градусов мороза. Ночью температура опустится до минус 7 градусов. Возможны заносы и гололедица на дорогах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах и у пешеходных переходов прогнозируется ухудшение видимости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, в Москве и Подмосковье в воскресенье выпадет рекордное количество осадков. Специалист заявил, что в столичном регионе ожидается до 8–9 миллиметров.