В ГИБДД назвали самые популярные марки и цвета авто у столичных женщин-водителей

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Столичная Госавтоинспекция выяснила, автомобили каких марок и цветов стали самыми популярными у водителей прекрасного пола за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В Международный женский день управление ГИБДД Москвы провело экспресс-анализ предпочтений автовладелиц Москвы с 2015 по 2020 года. Топ самых популярных марок легковых автомобилей среди женского пола распределились следующим образом: Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes, Volkswagen", – говорится в сообщении.
Наиболее популярными цветами авто у столичных женщин стали, черный и белый, серый, синий и красный.
"Госавтоинспекция города Москвы от всей души поздравляет милых дам с Международным женским днем! Пусть вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, Счастья и безопасной дороги!", – пожелали в ГИБДД
Также в ведомстве призвали мужчин быть внимательными и вежливыми по отношению ко всем встретившимся им на дороге женщинам, вне зависимости от того, к какой категории участников дорожного движения те относятся – водителям или пешеходам.
Ранее МВД поздравило женщин с 8 марта на станции метро "Курская". В подземке сыграл оркестр, а курсанты в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал и подарили дамам букеты тюльпанов.
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