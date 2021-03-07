На каких городских площадках можно отпраздновать 8 Марта

В Международный женский день принято дарить женщинам подарки и признаваться в любви. К 8 Марта в Москве подготовили насыщенную праздничную онлайн- и офлайн-программу: в парках проведут экскурсии, покажут спектакли, во дворцах и центрах творчества – мастер-классы по визажу, обучат кулинарному искусству и многому другому. Рассказываем, где и как в столице можно отметить главный праздник весны.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Танцы и экскурсии на ВДНХ

Масштабные празднования ждут москвичей и гостей города на главной выставке страны – ВДНХ: мастер-классы, лекции, экскурсии, танцевальный марафон и фестивали. Для участия в них нужно предварительно зарегистрироваться.

В главный день празднования – 8 марта – на площади Промышленности с 12:00 до 15:00 всадники Кремлевской школы верховой езды будут дарить тюльпаны всем посетительницам ВДНХ. Ждут дам и вкусные подарки от "Робостанции": с 11:00 до 20:00 робот Fanuc будет угощать женщин безалкогольными коктейлями, а для юных леди робот Universal подготовил сладкие леденцы.

С 6 по 8 марта желающие смогут в сопровождении гида посетить бесплатные экскурсии "Женские образы ВДНХ". Их будут проводить два раза в день: в 13:00 и 15:30. Сбор экскурсионных групп состоится у инфоцентра в арке главного входа. Требуется регистрация.

В праздничные выходные на территории ВДНХ пройдут и другие экскурсии: 7 и 8 марта – "Время первых. Звездные женщины" в центре "Космонавтика и авиация"; в Музее кино 8 марта можно посетить тематическую экскурсию "Ариадны русского кино" и многие другие. Подробнее о них можно узнать здесь.

Кроме того, на ВДНХ 8 марта можно поучаствовать в марафоне латиноамериканских танцев. Так, в Доме культуры гостей ждет мастер-класс по ча-ча-ча, румбе, кизомбе. На каждое занятие следует зарегистрироваться отдельно.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте выставки.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Театральные представления, забеги и подарки в парках

Разнообразную программу к празднованию Международного женского дня подготовили столичные парки. Большинство мероприятий будут бесплатными, но для участия в них необходимо предварительно зарегистрироваться через портал mos.ru или на официальных сайтах площадок.

В спортивном павильоне ландшафтного парка "Митино" 7 марта в 11:00 проведут бесплатный мастер-класс по зумбе. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Мини-театрализованное представление 8 марта с 12:00 до 16:00 ждет посетителей Сокольников.: гостей будут встречать аниматоры в строгих костюмах и цилиндрах, они поздравят дам и подарят им розы.

А в парке "Садовники" посетительницам не только вручат цветы: для них с 12:00 до 13:00 на фонтанной площади и главной аллее выступят артисты уличного театра Pololo.

В музее-заповеднике "Царицыно" в честь праздника проведут бесплатную экскурсию по выставке первоцветов "Цветы для любимой". Она начнется в 13:00 в Первом оранжерейном корпусе. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться.

Нестандартно с главным весенним праздником планируют поздравлять в парке "Фили": там устроят "Цветочный забег", который начнется в 12:00. Мужчины, желающие поздравить женщин, могут присоединиться к акции и подарить посетительницам парка тюльпаны.

В Таганском парке 8 марта гости смогут посетить выставку поделок из ткани и бисера и мастер-класс по флористике. Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться. А вечером, в 19:00, в большом зале центра творчества состоится музыкальный спектакль "Разговоры в темноте". Постановка посвящена истории о трех женщинах и их письмах, не отправленных мужчинам. Чтобы посмотреть спектакль, также необходимо пройти регистрацию.

В Международный женский день в 13:00 и 14:40 в актовом зале парка "Кузьминки" организуют бесплатные встречи с психологами центра поддержки материнства "Душа мамы". Участницам расскажут, как правильно ставить цели и совмещать карьеру с заботой о семье. Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке.

Не менее приятный сюрприз ждет дам и в других столичных парках. В праздничный день с 11:00 до 14:00 там пройдет акция "Вам, любимые": женщинам подарят тюльпаны. В акции примут участие парк "Сокольники", Парк Горького, сад "Эрмитаж", Измайловский парк, парк искусств "Музеон", музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", а также парк "Кузьминки".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Визаж, лекции и выставки во дворцах творчества

Онлайн-мероприятия, которые помогут ярко отметить праздник, проведут дворцы и центры творчества с 5 по 8 марта. На бесплатные концерты, выставки и лекции ждут желающих интернет-пользователей. Присоединиться можно на сайтах учреждений, их страницах в соцсетях и портале "Дом онлайн".

Обучиться визажу помогут в Центре эстетического воспитания детей 6 марта в 09:45. Эксперт научит дам всех возрастов неброскому макияжу и правильной расстановке акцентов. Пройти регистрацию на онлайн-мероприятие можно здесь.

Онлайн-лекцию об истории моды, ее тенденциях и их зарождении в своих аккаунтах в соцсетях Facebook и "ВКонтакте" для желающих организует Московский дворец пионеров. Мероприятие будет интересно слушателям в возрасте от 10 лет. Старт лекции в 14:30.

Для желающих удивить своих мам и бабушек 7 марта в центре внешкольной работы "На Сумской" проведут занятие "Вкусный мастер", на котором научат готовить праздничный десерт.

А во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" 8 марта в 11:00 организуют театральный мастер-класс для малышей: с детьми разучат стихи, чтобы они смогли поздравить своих мам и бабушек. Присоединиться можно по ссылке.