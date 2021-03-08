Парковка в Москве стала бесплатной 8 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковки в Москве стали бесплатными в понедельник, 8 марта. Это связано с празднованием Международного женского дня.

Парковки будут бесплатными даже на улицах, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

Уточняется, что платными в этот день будут только парковки со шлагбаумом.

В "Московском паркинге" призвали автомобилистов быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день.

Ранее сообщалось, что тариф на парковку на некоторых улицах Москвы изменится с 5 апреля. Благодаря этому у местных жителей появится больше свободных парковочных мест.