Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта в телеобращении по случаю Международного женского дня.

Путин подчеркнул, что традиция празднования 8 Марта создает у граждан особое настроение. Праздник символизирует собой наступление весны, а также отмечает роль женщин в этом мире.

"Вы (женщины. – Прим. Ред.) приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми", – сказал Путин.

Президент особо отметил, что женщины ежедневно заботятся о детях и сохраняют тепло домашнего уюта. По словам Путина, этот труд требует самого высокого признания.

"Вы (женщины. – Прим. Ред.) каким-то непостижимым образом везде и все успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу", – продолжил президент.

Путин отдельно поздравил женщин из числа медицинских работников. Глава государства подчеркнул, что в период пандемии они проявили душевную щедрость и профессионализм.

"Благодарю всех женщин – врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек – всех, кто спасает и выхаживает больных в "красных зонах", в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках", – сказал Путин.

Президент пожелал женщинам здоровья, успехов и взаимопонимания.

"И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы", – резюмировал Путин.

Ранее культурную программу к 8 Марта представили на платформе "Московской электронной школы". В библиотеке МЭШ учащимся предложат посмотреть познавательный ролик об истории праздника, научат рисовать букеты и расскажут о главных женских персонажах романа "Тихий Дон".

Кроме того, экскурсию в честь женщин подготовили в интернет проекте "Прогулки со Львом-хранителем" к Международному женскому дню. В компании чат-бота горожане могут прогуляться по местам Москвы, которые связаны с женщинами, вложившими свой большой вклад в развитие культуры столицы и страны в целом.